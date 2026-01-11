Obavijesti

Galerija

Komentari 7
ATRAKTIVNA ATLETIČARKA

FOTO Proglasili su je 'najseksi sportašicom', a ona 'otkantala' Playboy bez imalo razmišljanja

Njemačka atletičarka Alica Schmidt godinama je mnogo više od internetskog fenomena i nositeljice neslužbene titule "najseksi sportašice svijeta". Iako je njezin atraktivan izgled privukao milijune pratitelja na društvenim mrežama i osigurao joj mjesto na modnim pistama, 27-godišnja sprinterica iz Wormsa neumorno dokazuje da je njezina prava strast i identitet ukorijenjen na atletskoj stazi. Napokon je 2024. ostvarila svoj san i nastupila na Olimpijskim igrama
FOTO Proglasili su je 'najseksi sportašicom', a ona 'otkantala' Playboy bez imalo razmišljanja
Alica Schmidt gradila je karijeru kao jedna od najperspektivnijih njemačkih trkačica. Njezin talent postao je očit još u juniorskim danima. Prvi veliki međunarodni uspjeh ostvarila je 2017. godine kada je s njemačkom štafetom 4x400 metara osvojila srebrnu medalju na Europskom prvenstvu U20. | Foto: Instagram
1/80
Alica Schmidt gradila je karijeru kao jedna od najperspektivnijih njemačkih trkačica. Njezin talent postao je očit još u juniorskim danima. Prvi veliki međunarodni uspjeh ostvarila je 2017. godine kada je s njemačkom štafetom 4x400 metara osvojila srebrnu medalju na Europskom prvenstvu U20. | Foto: Instagram
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026