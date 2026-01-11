FOTO Proglasili su je 'najseksi sportašicom', a ona 'otkantala' Playboy bez imalo razmišljanja

Njemačka atletičarka Alica Schmidt godinama je mnogo više od internetskog fenomena i nositeljice neslužbene titule "najseksi sportašice svijeta". Iako je njezin atraktivan izgled privukao milijune pratitelja na društvenim mrežama i osigurao joj mjesto na modnim pistama, 27-godišnja sprinterica iz Wormsa neumorno dokazuje da je njezina prava strast i identitet ukorijenjen na atletskoj stazi. Napokon je 2024. ostvarila svoj san i nastupila na Olimpijskim igrama
Alica Schmidt gradila je karijeru kao jedna od najperspektivnijih njemačkih trkačica. Njezin talent postao je očit još u juniorskim danima. Prvi veliki međunarodni uspjeh ostvarila je 2017. godine kada je s njemačkom štafetom 4x400 metara osvojila srebrnu medalju na Europskom prvenstvu U20.
| Foto: Instagram
Alica Schmidt gradila je karijeru kao jedna od najperspektivnijih njemačkih trkačica. Njezin talent postao je očit još u juniorskim danima. Prvi veliki međunarodni uspjeh ostvarila je 2017. godine kada je s njemačkom štafetom 4x400 metara osvojila srebrnu medalju na Europskom prvenstvu U20. |
Foto: Instagram
Alica Schmidt gradila je karijeru kao jedna od najperspektivnijih njemačkih trkačica. Njezin talent postao je očit još u juniorskim danima. Prvi veliki međunarodni uspjeh ostvarila je 2017. godine kada je s njemačkom štafetom 4x400 metara osvojila srebrnu medalju na Europskom prvenstvu U20.
| Foto: Instagram
Foto BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Olimpijske igre u Tokiju 2021. godine donijele su joj veliko razočaranje. Iako je otputovala kao dio tima, ostala je neiskorištena zamjena, što ju je nagnalo da uzme pauzu od sporta kako bi se mentalno i fizički oporavila.
| Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring
Foto Instagram
San o nastupu na Olimpijskim igrama konačno je ostvarila u Parizu 2024. godine. U emotivnoj objavi na TikToku podijelila je trenutak kada je saznala da je dio olimpijskog tima, brišući suze i poručujući: "Moj najveći san se ostvario."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina prisutnost proširila se i na svijet visoke mode. Kao ambasadorica brenda Hugo Boss, nosila je reviju na Tjednu mode u Milanu, dijeleći pistu sa supermodelima poput Gigi Hadid i Irine Shayk. S milijunima pratitelja na Instagramu i TikToku, postala je jedna od najutjecajnijih sportašica na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto BEAUTIFUL SPORTS/R. Schmitt
Jedna od najpoznatijih priča je njezino odbijanje ponude slavnog časopisa Playboy. Iako bi joj takav potez donio značajnu financijsku korist i dodatnu slavu, bez razmišljanja je rekla "ne". Njezino objašnjenje bilo je jednostavno i dosljedno njezinim stavovima:
| Foto: Instagram
"Želim da me se doživljava kao sportašicu. Želim inspirirati mlade ljude i približiti im svoj predivan sport."
| Foto: BEAUTIFUL SPORTS/R. Schmitt
Foto BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring
Još jedan dokaz njezine principijelnosti je odbijanje sponzorskog ugovora "teškog" nekoliko stotina tisuća eura. U jednom podcastu otkrila je da joj je "poznati brend" ponudio šesteroznamenkasti iznos za kampanju, no ona je ponudu odbila jer nije "stajala 100 % iza tog brenda".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vitka, plava Njemica mami poglede na atletskim borilištima pa ju je stoga australski magazin 'Busted Coverage' 2017. proglasio najseksi atletičarkom svijeta, iako joj samoj nije bilo jasno zašto.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Ta titula mi ne znači ništa. Temelji se na subjektivnom mišljenju nekoga tko prosuđuje nečiji izgled. Volim misliti da ljepota dolazi iznutra", izjavila je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram