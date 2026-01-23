FOTO Propali biznisi hrvatskih sportaša: Krah restorana Ive Majoli, Ivanišević falija u Splitu

“Kad sam zaradio prvi veći novac u Interu, upravo ti ljudi kojih ima dosta oko nas i koji imaju jako puno vremena pa ti daju savjete brzo su se umiješali. Jedna mi je žena rekla ‘od tebe ću napraviti milijunaša, uložit ćemo novac u američku burzu, ona sada ide sjajno’. Odgovorio sam ‘ja već jesam milijunaš, ali može, samo nemoj da bude suprotno’. I što se dogodilo?”, započeo je za Dnevno hr. pa nastavio: | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL