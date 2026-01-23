FOTO Propali biznisi hrvatskih sportaša: Krah restorana Ive Majoli, Ivanišević falija u Splitu

Šime Vrsaljko povukao se iz projekta vezanog za hotel Mašković han, Darija Šimića rasturila je američka burza. Goran Ivanišević promašio je s izgradnjom stambenog kompleksa, a Ivi Majoli propao je restoran
Zatvara se hotel Šime Vrsaljka. Ipak, on nije jedini kome su propali biznisi.
Boutique hotel Maškovića han trenutačno je zatvoren zbog ozbiljnih financijskih i organizacijskih problema. Iako je prije manje od godinu dana preuzimanje hotela najavljivano kao novi uspješan početak, projekt nije opstao. Došlo je do navodne neisplate plaća zaposlenicima i blokade tvrtke koja je upravljala hotelom. Zbog toga je prestao rad hotela, a radnici su ostali bez posla. Budućnost hotela zasad je neizvjesna.
Prema navodima medija, problemi u poslovanju započeli su u listopadu, kada je došlo do prekida partnerstva između članova obitelji Vrsaljko. Šime i Mario Vrsaljko povukli su se iz projekta, a upravljanje je ostalo na Andreju Vrsaljku. Prema neslužbenim informacijama, povlačenje investitora dodatno je oslabilo financijsku stabilnost tvrtke. Nakon toga prestaju isplate plaća zaposlenicima. Hotel je ubrzo obustavio rad.
Goran Ivanišević je osnovao tvrtku Sport Line, a s njom je krenuo u veliki pothvat.
Radilo se o izgradnji poslovno-stambenog kompleksa Lazarica 2 na Firulama u Splitu, sa situacijom u kojoj je taj projekt sa zgradom sa 65 luksuznih stanova ispao – promašen.
Ivanišević je to priznao u jednom intervjuu, u tjedniku Globus, a priznao je da je posao propao zbog toga što je “vjerovao krivim ljudima”.
I Dario Šimić bio je u problemima.
“Kad sam zaradio prvi veći novac u Interu, upravo ti ljudi kojih ima dosta oko nas i koji imaju jako puno vremena pa ti daju savjete brzo su se umiješali. Jedna mi je žena rekla ‘od tebe ću napraviti milijunaša, uložit ćemo novac u američku burzu, ona sada ide sjajno’. Odgovorio sam ‘ja već jesam milijunaš, ali može, samo nemoj da bude suprotno’. I što se dogodilo?”, započeo je za Dnevno hr. pa nastavio:
Avioni su u New Yorku srušili Blizance i burza se strovalila 90 posto. Da nisam dalje nastavio igrati i zarađivati, zbilo bi se upravo ono što sam rekao – suprotno od milijunaša. Eto, to je moj primjer, u roku od dva dana otišlo mi je sve, na burzi sam izgubio 90 posto svojeg novca".
Ipak, uspio se izvuči.
Iva Majoli, jedina hrvatska osvajačica Roland Garrosa, imala je restoran u Zagrebu koji je propao.
2008. godine otvorila je japanski restoran imena Sora.
Sora se zatvorila već 2010. godine, a navodi se kako je bio krivo vođen te da je zato sve propalo. Također, cijene su bile jako visoke, s obirom na to da je Hrvatska bila u velikoj krizi.
Na popisu je i Boško Balaban, koji je osnova tvrtku za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, upravljanje nekretninama i njihovo održavanje, upravljačke djelatnosti holding društva, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja te promidžba – reklama i propaganda.
Trgovački sud u Bjelovaru je 2018. zaključio stečaj tvrtke BB Management & Consulting d.o.o. jer Balaban i vjerovnici njegove tvrtke nisu odazvali u zakonski predviđenim rokovima
Šime Vrsaljko poslao je demantij u kojem je napisao da od rujna 2025. nema ništa s hotelom.
Radnici tvrde kako su posljednju plaću dobili za rujan, iako su radili i tijekom listopada i studenoga. Zbog neisplate, početkom prosinca prestali su dolaziti na posao. Ukupno dvanaest radnika prijavljeno je na burzu rada sredinom siječnja. Zaposlenici potražuju tri i pol mjesečne plaće te su ostali bez zdravstvenog osiguranja. Mnogi od njih imaju financijske obveze koje sada ne mogu podmirivati.
