VIDEO Gips opet radi šampione. Ivičin sin trenira pod budnim okom legendarnog djeda

Oni sigurno ne idu smjerom skijanja. Za mlađega sina možda još i nije prekasno, ali u skijanju se mora početi s desetak godina ako se žele postići rezultati. To ih nije privuklo, kazao je jednom prilikom Ivica Kostelić
Proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić u karijeri je osvojio četiri olimpijska srebra, pet malih kristalnih globusa, jedan veliki globus te tri medalje sa Svjetskog prvenstva (zlato, srebro i broncu). Sve to ostvareno je uz rad s ocem Antom Kostelićem Gipsom. U svakom medijskom istupu naglašavano je kako su sportski rezultati postignuti uz Gipsovu stručnost.
Već su opjevane metode koje su korištene od strane karizmatičnog trenera, od kupanja u ledenom potoku, preko nošenja kamenja, do hodanja po drvetu. Uostalom, o obitelji Kostelić snimljen je i dokumentarni film.
Da se Gips nikada nije maknuo od sporta, pokazano je i u videu koji je objavljen na profilu Nikole Jurčevića, nogometnog trenera s Uefa C licencom.
Na snimci se prikazuje kako jedan od Ivičinih sinova trenira na otvorenom pod budnim okom djeda, koji mu pritom dijeli savjete. Na gostovanju u Podcast Inkubatoru govorio je o tome kako mu se djeca bave sportom.
- Oni sigurno ne idu smjerom skijanja. Za mlađega sina možda još i nije prekasno, ali u skijanju se mora početi s desetak godina ako se žele postići rezultati. To ih nije privuklo. Nogomet im je bio privlačniji. U tome su solidni. Treninzi se redovito odrađuju. Ono što je dobro i što mi se sviđa jest to da je shvaćaju kako se mora naporno raditi - rekao je tada.
Ivica sa suprugom Elin ima najstarijeg sina Ivana, zatim Leona te blizanke Janu i Katu.
