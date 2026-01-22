Obavijesti

VIDEO Gips opet radi šampione. Ivičin sin trenira pod budnim okom legendarnog djeda

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Oni sigurno ne idu smjerom skijanja. Za mlađega sina možda još i nije prekasno, ali u skijanju se mora početi s desetak godina ako se žele postići rezultati. To ih nije privuklo, kazao je jednom prilikom Ivica Kostelić

Proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić u karijeri je osvojio četiri olimpijska srebra, pet malih kristalnih globusa, jedan veliki globus te tri medalje sa Svjetskog prvenstva (zlato, srebro i broncu). Sve to ostvareno je uz rad s ocem Antom Kostelićem Gipsom. U svakom medijskom istupu naglašavano je kako su sportski rezultati postignuti uz Gipsovu stručnost.

Već su opjevane metode koje su korištene od strane karizmatičnog trenera, od kupanja u ledenom potoku, preko nošenja kamenja, do hodanja po drvetu. Uostalom, o obitelji Kostelić snimljen je i dokumentarni film.

Da se Gips nikada nije maknuo od sporta, pokazano je i u videu koji je objavljen na profilu Nikole Jurčevića, nogometnog trenera s Uefa C licencom.

POSJETIO STARO MJESTO Ivica Kostelić se prisjetio teškog perioda: 'Mnogi su se pitali hoće li Janica moći više hodati'
Ivica Kostelić se prisjetio teškog perioda: 'Mnogi su se pitali hoće li Janica moći više hodati'

Video kako Kostelić mlađi trenira pogledajte OVDJE.

Na snimci se prikazuje kako jedan od Ivičinih sinova trenira na otvorenom pod budnim okom djeda, koji mu pritom dijeli savjete. Na gostovanju u Podcast Inkubatoru govorio je o tome kako mu se djeca bave sportom.

- Oni sigurno ne idu smjerom skijanja. Za mlađega sina možda još i nije prekasno, ali u skijanju se mora početi s desetak godina ako se žele postići rezultati. To ih nije privuklo. Nogomet im je bio privlačniji. U tome su solidni. Treninzi se redovito odrađuju. Ono što je dobro i što mi se sviđa jest to da je shvaćaju kako se mora naporno raditi - rekao je tada.

Ivica sa suprugom Elin ima najstarijeg sina Ivana, zatim Leona te blizanke Janu i Katu.

