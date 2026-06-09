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FOTO Prošećite gradom koji će biti dom 'vatrenima' na SP-u

ALEXANDRIA - Izbornik Zlatko Dalić i "vatreni" koristit će bazni kamp koji se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji (Episcopal High School)
FOTO Prošećite gradom koji će biti dom 'vatrenima' na SP-u
Na Svjetskom prvenstvu "Vatreni" će biti smješteni u gradu Alexandriji u saveznoj državi Virginiji, u neposrednoj blizini glavnog grada SAD-a, Washingtona. Hrvatska nogometna reprezentacija koristit će bazni kamp koji se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji (Episcopal High School). | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Na Svjetskom prvenstvu "Vatreni" će biti smješteni u gradu Alexandriji u saveznoj državi Virginiji, u neposrednoj blizini glavnog grada SAD-a, Washingtona. Hrvatska nogometna reprezentacija koristit će bazni kamp koji se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji (Episcopal High School). | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 3

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