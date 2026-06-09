FOTO Prošećite gradom koji će biti dom 'vatrenima' na SP-u

ALEXANDRIA - Izbornik Zlatko Dalić i "vatreni" koristit će bazni kamp koji se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji (Episcopal High School)
Na Svjetskom prvenstvu "Vatreni" će biti smješteni u gradu Alexandriji u saveznoj državi Virginiji, u neposrednoj blizini glavnog grada SAD-a, Washingtona. Hrvatska nogometna reprezentacija koristit će bazni kamp koji se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji (Episcopal High School).
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Na Svjetskom prvenstvu "Vatreni" će biti smješteni u gradu Alexandriji u saveznoj državi Virginiji, u neposrednoj blizini glavnog grada SAD-a, Washingtona. Hrvatska nogometna reprezentacija koristit će bazni kamp koji se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji (Episcopal High School). |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Na Svjetskom prvenstvu "Vatreni" će biti smješteni u gradu Alexandriji u saveznoj državi Virginiji, u neposrednoj blizini glavnog grada SAD-a, Washingtona. Hrvatska nogometna reprezentacija koristit će bazni kamp koji se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji (Episcopal High School).
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Riječ je o gradu na obali rijeke Potomac s oko 150.000 stanovnika te je dio šireg metropolitanskog područja glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država. Poznata je po svojoj povijesnoj gradskoj jezgri Old Town, koju krase popločene ulice od opeke i dobro očuvane građevine iz 18. i 19. stoljeća.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Srediste gradskog života je King Street, jedna od najpoznatijih ulica u Alexandriji, uz koju se nalaze brojne trgovine, restorani i kafići.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Zahvaljujući izvrsnoj prometnoj povezanosti, blizini Washingtona i međunarodne zračne luke, Alexandria je važan gospodarski i turistički centar regije. Upravo zbog svog strateškog položaja i kvalitetne sportske infrastrukture odabrana je za bazni kamp hrvatske nogometne reprezentacije tijekom Svjetskog prvenstva.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL