FOTO Prošećite gradom koji će biti dom 'vatrenima' na SP-u

Riječ je o gradu na obali rijeke Potomac s oko 150.000 stanovnika te je dio šireg metropolitanskog područja glavnog grada Sjedinjenih Američkih Država. Poznata je po svojoj povijesnoj gradskoj jezgri Old Town, koju krase popločene ulice od opeke i dobro očuvane građevine iz 18. i 19. stoljeća. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL