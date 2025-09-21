Obavijesti

Galerija

Komentari 1
NOVA BRITANSKA JUNAKINJA

FOTO Prozvala se božicom staze, a svjetsko srebro osvojila je sa 'seksi i agresivnim' pristupom

"Možete biti akademski opasni i božice staze", poručila je Amy Hunt s osmijehom, nekoliko trenutaka nakon što je u Tokiju osvojila srebro na 200 metara i potvrdila status nove britanske atletske junakinje. Njezina priča nije samo priča o brzini, već o nevjerojatnoj otpornosti, intelektualnoj snazi i "radikalnoj, ludoj vjeri u sebe" koja ju je vodila od svjetskog juniorskog rekorda, preko teške ozljede i diplome na Cambridgeu, do postolja na Svjetskom prvenstvu.
FOTO Prozvala se božicom staze, a svjetsko srebro osvojila je sa 'seksi i agresivnim' pristupom
"Možete biti akademski opasni i božice staze", poručila je Amy Hunt (23) s osmijehom, nekoliko trenutaka nakon što je u Tokiju osvojila srebro na 200 metara i potvrdila status nove britanske atletske junakinje. | Foto: Pixsell/Reuters/Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025