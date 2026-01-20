FOTO Prvaku Afrike dogovorili brak s tek punoljetnom curom: 'Vidio je u njoj nešto posebno'

Sadio Mane oženio 13 godina mlađu Aishu Tambu! Tradicionalni brak iznenadio svijet, ljubav procvjetala iz dogovora obitelji Tambi i Manea
Vijest da se senegalska nogometna zvijezda Sadio Mane, novopečeni oženio odjeknula je svijetom početkom 2024. godine, no nije sama ženidba izazvala toliku pažnju, koliko činjenica da je njegova odabranica Aisha Tamba tada imala tek 18 godina.
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Foto Siphiwe Sibeko
Dok je bivši napadač Liverpoola, a danas igrač Al-Nassra i novopečeni prvak Afrike, gradio svjetsku karijeru, Aisha je živjela mirnim životom u Senegalu, daleko od medija i glamura. Njihova priča nije tipična ljubavna priča modernog doba, već spoj tradicije, vjere i obiteljskih vrijednosti.
Foto: Instagram
Foto magvision_evens_officiel/Instagram
Vjenčanje je održano 7. siječnja 2024. u Keur Massaru, predgrađu Dakara, u Aishinom obiteljskom domu, u krugu najbliže obitelji i prijatelja. Ubrzo nakon ceremonije, njezin otac Amadou Tamba otkrio je medijima detalje veze koja je zaintrigirala javnost. Potvrdio je da se radilo o tradicionalnom ugovorenom braku te da par nije bio u vezi prije vjenčanja.
Foto: Instagram
Foto Siphiwe Sibeko
Mane, koji je tada imao 31 godinu, prvi je put vidio Aishu "prije više od dvije godine" dok je bila u posjetu njegovoj obitelji sa svojom majkom. Imala je otprilike 16 godina.
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Foto Siphiwe Sibeko
- Moja supruga i Aisha posjetile su njegovu obitelj i ondje ju je prvi put sreo. Vjerojatno je vidio nešto posebno u njoj, a svidjela se i njegovim roditeljima. Došli su k meni, razgovarali smo prema tradiciji, sve dogovorili i čekali da se ovaj dan dogodi - ispričao je Aishin otac i dodao:
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Foto Amr Abdallah Dalsh
- Nisu se viđali jer je Aisha još bila mlada.
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Foto Siphiwe Sibeko
Prema lokalnim izvještajima, brak je dogovoren dok je Aisha još išla u školu, a obje obitelji složile su se pričekati da navrši 18 godina kako bi mogla završiti obrazovanje, koje je Mane navodno financirao. Ključnu ulogu u spajanju imao je nogometašev ujak, blizak prijatelj obitelji Tamba, koji je posredovao u dogovoru.
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Foto Amr Abdallah Dalsh
Iako se radi o jednom od najbogatijih nogometaša svijeta, Aishin otac, i sam uspješan građevinski poduzetnik koji s Maneovom obitelji surađuje na projektima od 2013. godine, tvrdi da ga nije privuklo bogatstvo. Presudile su Maneove ljudske kvalitete.
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
- Znao sam da su Sadio i cijela njegova obitelj vrlo dobri i skromni ljudi. Ipak, kao otac morao sam znati više o njemu, njegovu obrazovanju, vjeri u Boga, poniznosti. I saznao sam da je doista dobra osoba. Zato nisam oklijevao prihvatiti njegov zahtjev da oženi Aishu - objasnio je Tamba.
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Foto magvision_evens_officiel/Instagram
Svojem zetu dao je i nekoliko savjeta za sretan brak, naglasivši važnost podrške i vjerskih načela: "Želio bih mu reći da brak nije lak. Savjetovao bih mu da se prema njoj odnosi kao prema vlastitoj kćeri, vlastitoj sestri. Da je podržava. Neka žive u skladu s vjerom i ne brinu o beznačajnim detaljima života."
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Aisha Tamba, baš kao i Mane, potječe iz regije Casamance na jugu Senegala. Pripadaju istoj etničkoj skupini i govore istim materinjim jezikom. Opisuju je kao pobožnu muslimanku koja dobro poznaje Kuran i osobu koja ne teži medijskoj eksponiranosti. U jednoj od rijetkih izjava, koje je britanskim medijima prenijela preko rođaka, potvrdila je da je slava neće promijeniti.
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Foto Instagram
- Radujem se novom životu i znam da će biti drugačiji. Ali ne osjećam pritisak jer me slava i novac Sadija neće promijeniti. To me ne zanima. Ostat ću skromna osoba posvećena svojoj vjeri. Nisam navikla na ovoliku pozornost jer smo vrlo privatna obitelj.
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Aisha je ostala dosljedna svojim riječima. Nakon vjenčanja vratila se školskim obvezama i u lipnju 2024. uspješno položila za diplomu prvostupnice, a ponosni suprug bio je uz nju kako bi proslavio njezin uspjeh. Ubrzo nakon toga, par je dobio prvo dijete, kćer kojoj su dali ime Animata.
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram
Dok svijet poznaje Sadija Manea kao vrhunskog sportaša i velikog humanitarca koji je u svoje rodno selo uložio više od milijun eura, njegov privatni život ostaje čvrsto usidren u tradiciji i vrijednostima koje dijeli sa svojom suprugom Aishom, daleko od svjetala pozornice.
Foto: magvision_evens_officiel/Instagram