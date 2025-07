FOTO Real i brojni klubovi žele hrvatskog reprezentativca, a on ljeto provodi - učeći za ispite!

Ante Budimir (33) igra nogomet karijere posljednje dvije godine. U minuloj sezoni zabio je 21 gol u La Ligi, bio je treći strijelac iza Roberta Lewandowskog i Kyliana Mbappéa. Bez obzira što su mu 33 godine, mnogi bi htjeli dovesti rasnog golgetera koji posljednjih pet godina vuče Osasunu, a među njima i Real Madrid.

Pokretanje videa... 00:57 Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković | Video: 24sata/pixsell

Dok ga mnogi mame, on ljetni odmor provodi - učeći za ispite! Budimir je atipičan nogometaš, odskače od svojih kolega načinom na koji je došao do ove razine. Skroman je i ponizan, ne eksponira se na društvenim mrežama i ne hvali skupim jurilicama i luksuzom.

Od nogometa lijepo živi, ali i on sam je svjestan da ova priča neće vječno trajati pa ulaže u sebe u svakom smislu. Izuzetno veliku pažnju pridaje obrazovanju pa je tako upisao Ekonomski fakultet u Zagrebu. Ostalo mu je tek nekoliko ispita, a dok brojni nogometaši ispijaju koktele, bučkaju se u moru i pune baterije za novu sezonu, on lista skripte!

Foto: Instagram

Objavio je Ante fotografiju na kojoj je laptop, hrpa papira, kalkulator i pribor koji je potreban za učenje. Rokovi su udarni period u životu svakog studenta pa tako i u Antinom za kojeg nema odmora. Prvo položiti ispite, a onda more i nogomet.

Foto: Vincent West

- Ta rutina u Španjolskoj, moja obitelj, to su mi važne stvari, vrlo važne. Što se tiče sporta i mentalne snage, još iz hrvatskih dana imam mentalnog trenera, s kojim nastojim puno raditi. S kojim pokušavam usmjeravati se na prave stvari. Često ponavljam, studiranje (ostalo mu je još tri ispita na Ekonomiji) mi je uvelike pomoglo da se ponekad distanciram od nogometa, da moja svakodnevica i interesi nisu samo nogomet i one klasične priče kojima smo okruženi i koje su uobičajene u nogometnom svijetu. Sve to pomaže mi da održavam ravnotežu u životu i smirenost - kazao nam je nedavno u velikom intervjuu.