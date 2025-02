Budimir za 24sata o Modriću, reprezentaciji, fakultetu: 'Ne očekujem da me ljudi tapšaju'

Pamplona je prekrasno mjesto za život. Otkad sam došao, osjećam obiteljsku atmosferu u gradu, na ulicama... Grad je vrlo siguran, sviđa mi se takva kombinacija. S druge strane, Pamplona nije prevelika. Ljudi su ugodni, društveni i dostupni, a svi se vežu za naš klub. Osasuna nije masivan klub u kojem radi 200-tinjak ljudi, tu se svi znamo, svi brinemo jedni za druge. Ali Osasuna svakome nudi priliku za nastupima na velikoj nogometnoj sceni, kaže nam Ante Budimir (33).

Pokretanje videa... 01:37 Budimirova dva gola Real Sociedadu | Video: C.A. Osasuna

Hrvatski reprezentativac igra u sjajnoj formi, Budimir je u nedjelju s dva gola srušio Real Sociedad (2-1). I to pred očima mnogih hrvatskih medija, koji su proteklog vikenda bili njegovi gosti u Pamploni. Budimir je dugo odolijevao "napadima" mnoštva zahtjeva za intervjue, pa je u dogovoru s klubom pozvao osam hrvatskih medija u Španjolsku i ondje se svima stavio na raspolaganje.

- Sjajno se osjećam u Osasuni, nikad se niti u jednom, čak niti hrvatskom klubu, nisam tako dugo zadržao. Ovaj klub ponosi se miksom pravih fanatičnih navijača, ali na tribine dolaze i mlade obitelji s djecom. Jedini smo prvoligaš u regiji Navara, tako da svi ovdje vole klub. Posebna je ovo sredina, odlično se osjećam ovdje - istaknuo je Budimir pa dodao:

- Mi smo sad stabilan prvoligaš, uvijek oko sredine ljestvice, a u sezoni 2022/23. igrali smo i finale Kupa kralja. Lani smo igrali u kvalifikacijama Konferencijske lige. Nažalost, Club Brugge je bio bolji. I sad smo u nekoj fazi prilagodbe na novog trenera, želimo nastaviti s identičnim rezultatima, ali nikome nije jednostavno nakon odlaska trenera Jagobe Arrasatea koji je sedam godina bio u klubu. Dajemo sve od sebe, sve smo bliže Europi, sad nam se lomi sezona, sad moramo biti pravi.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Vama odgovara Osasunin stil igre...

- Sve mi se poklopilo baš kako treba. Osjećam se odlično, igram svaku utakmicu, osjećam se bitnim. Da, odgovara mi taj stil igre koji gaji Osasuna, imamo i pojedince za takav način nogometa, sve to mi pomaže da budem produktivan. Znate mene, pokušavam raditi svoj posao, svakog dana biti što bolji.

'Zezali su me da zabijam samo na proljeće'

Vi ste prošlih godina više zabijali na proljeće, a ove sezone efikasni ste od početka sezone...

- Čak su me i suigrači prošle godine zezali kako je moje vrijeme proljeće. Tako je bilo otkad sam došao u Osasunu. Uvijek sam više zabijao na proljeće. Ma te prve tri sezone uvijek je to bio splet nekih okolnosti. U prvoj godini prijelazni je rok zbog korone bio vrlo dug, pa sam stigao tek u listopadu, već je prošlo osam kola. Bili smo s reprezentacijom u Švicarskoj, ja sam tad online potpisao za Osasunu. A prije toga sam imao teško ljeto u Mallorci, nisam odradio pripreme. I to je utjecalo na moj lošiji početak ovdje.

Budimir je nastavio...

- Godinu dana kasnije bilo je ono Europsko prvenstvo po cijeloj Europi, imao sam problema s trbušnim zidom i pubičnom kosti, pa opet nisam prošao pripreme. Niti sam uhvatio ritam koji sam želio. Onda sam 2023. godine imao slobodno ljeto, supruga mi je bila trudna, pa nismo ni išli u Hrvatsku jer je ona imala termin za porođaj, cijelo ljeto proveli smo u Pamploni. Odmorio sam se, počeo pripreme od prvog dana nakon mnogo vremena, kroz treninge i prijateljske utakmice uhvatio sam željeni kontinuitet. I od tada me u klubu zezaju, kažu da 'Budi više nije napadač samo za proljeće', ha, ha. I tako se nastavilo i ove sezone.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Danas ste s 12 golova treći strijelac La Lige (toliko ih ima i Raphinha), više su zabili samo Lewandowski (18) i Mbappé (15).

- Zdrav sam, odradio sam sjajne pripreme, na njih nisam kasnio ni tjedan dana. Zadovoljan sam, sretan svime što mi se događa u karijeri. Opet, tek nam slijedi težak dio sezone, moram zadržati tu razinu forme, biti efikasan u ključnom dijelu sezone.

'Ne zamaram se raznim rekordima'

Na klupi Osasune sjedi Vicente Moreno, kod kojeg ste briljirali u dresu Mallorce. Je li on razlog vaše sjajne forme?

- Zasluge? Ma ne, nogomet nije tenis, tu ne možete sve napraviti sami. Tako ni ja bez svojih suigrača ne bih mogao napraviti ništa. Kao ni bez trenera, koji mi daje priliku u kontinuitetu. Za uspjeh se sve mora poklopiti, a onda i vi morate biti na željenoj razini. Pružati ono što svi oko vas očekuju od vas kao napadača. Za mene stvari idu dobrim smjerom, to je najvažnije.

Danas vas tek jedan gol dijeli od toga da postanete najbolji strijelac Osasune u prvoligaškoj povijesti kluba. Koliko vam to znači?

- Ma gledajte, prije par sezona sam postao prvi igrač u povijesti kluba koji je zabio na šest prvoligaških utakmica u nizu. I kad ste u nekom klubu koji postoji više od 100 godina u bilo čemu najbolji, jednostavno morate biti ponosni i sretni. Posebice kad se radi o ovako egzaktnim podacima koje nije lako ostvariti. Da, ponosan sam, ali to nije moj cilj. Kad sam došao u Osasunu, nisam znao za te podatke niti tko ima koliko postignutih golova. I to me ne zanima. Razmišljam samo o svakoj sljedećoj utakmici, stvarima u sadašnjosti, vjerujem da ću na taj način dogurati daleko, pa i do tog rekorda.

Foto: Soeren Stache/DPA

Koji su onda vaši ciljevi do kraja sezone?

- Svaki gol me čini sretnim, to znači da odrađujem zadatke koji se od mene očekuju. Ali još je ljepše kad ti golovi imaju neko dublje značenje, kad oni cijeloj momčadi donose bodove i pobjede. Iskreno, volio bih s Osasunom napraviti nešto posebno, nešto veliko, ostvariti neki rezultat za povijest. Sad smo u četvrtfinalu Kupa kralja, borimo se za novi izlazak u Europu, puno je toga pred nama. I to me čini sretnim i motiviranim. Volio bih da ovo za sve nas bude posebna sezona.

'Volio bih osvojiti trofej s Osasunom'

Tko zna, možda i osvojiti prvi trofej u povijesti kluba?

- Da, treba tako razmišljati, težiti nečemu i pucati visoko. Svjestan sam konkurencije u španjolskom nogometu, ali Osasuna to može ostvariti.

Do kad se vidite u Osasuni? Ljudi iz kluba rekli su nam kako su nedavno za vas odbili ponudu iz Turske.

- Aktualni ugovor veže me s Osasunom do 2027. godine. Razumijem da u nogometu moraju postojati neke zakonitosti, ugovori i granice, ali mene iskreno okupira samo sadašnjost. Ne razmišljam o prošlosti niti o tome što sam mogao učiniti nego samo o onome na što sad mogu utjecati. Zaista uživam ovdje, nastojim to prebaciti na teren. A budućnost? Polako. Znam gdje sam, uživam u Osasuni i ovdje želim dati maksimum, a kamo će me to dovesti, tko zna.

A ako na vašu adresu stigne nemoralna ponuda Real Madrida ili Barcelone?

- Bilo bi glupo reći da ne bih volio okušati se u klubovima takvog ugleda kad bi došla neka ponuda. No takve me stvari ne okupiraju, nisam time opterećen. Samo razmišljam o tome kako biti što bolji, kako zabijati u kontinuitetu i pomagati svojoj momčadi. A onda kao posljedica može doći pozornost drugih klubova. Ili da vas sadašnji klub želi zadržati još dulje, pa da možda i ovdje završite karijeru. Moj je cilj biti pravi, vidjet ćemo što budućnost nosi.

Foto: Jan Woitas/DPA

Jeste li još kao dječak razmišljali da ćete se igrački najviše ostvariti u Španjolskoj?

- Hoćete iskreno? Od svih liga 'petice' najmanje sam se nekako vidio u Španjolskoj. Jasno je da sam želio doći do ove razine, vjerovao da mogu igrati na ovom levelu. Ali Španjolska mi je uvijek na toj nekoj listi bila zadnja u mislima, imao sam osjećaj kako to nije liga za mene. Često to tako ispadne, život vas često odvede u neočekivanom smjeru.

'Ne žalim što nisam zaigrao za Dinamo'

Igrali ste u Interu i Lokomotivi, žalite li što nikad nije došla i ponuda Dinama?

- Ne razmišljam previše o prošlosti, niti želim razmišljati na takav način. Nije mi žao. Lokomotiva i St. Pauli, svi su me ti koraci napravili boljim igračem, nadam se i boljom osobom. I puno sam naučio kroz svoje životne postaje. Danas sam sretan čovjek, ne zanimaju me priče 'što bi bilo kad bi bilo', to nećemo nikad znati.

Koliko na sve pozitivno što vam se događa u karijeri utječe i vaš obiteljski život, sklad koji osjećate izvan terena?

- Kad me netko pita, uvijek kažem kako mi Španjolska, nakon Njemačke i Italije, dođe kao neka zlatna sredina. Tako ja gledam na Nijemce i Talijane kao nacije, osobe i karaktere. Španjolci imaju dobru granicu između discipline, opuštenosti, znaju kad treba stati na loptu. I Španjolska je uz Hrvatsku daleko najbolje mjesto za život. Vrijeme, klima, hrana, ljudi, sigurnost, kultura, pa i ono zbog čega sam tu, a to je nogomet. Sve je na nivou, ne bih se ni s kim mijenjao za drukčiji način života.

Koliko izvan terena radite na tome mentalnom skladu?

- Ta rutina u Španjolskoj, moja obitelj, to su mi važne stvari, vrlo važne. Što se tiče sporta i mentalne snage, još iz hrvatskih dana imam mentalnog trenera, s kojim nastojim puno raditi. S kojim pokušavam usmjeravati se na prave stvari. Često ponavljam, studiranje (ostalo mu je još tri ispita na Ekonomiji) mi je uvelike pomoglo da se ponekad distanciram od nogometa, da moja svakodnevica i interesi nisu samo nogomet i one klasične priče kojima smo okruženi i koje su uobičajene u nogometnom svijetu. Sve to pomaže mi da održavam ravnotežu u životu i smirenost.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Budimir je dodao...

- Meni su to bitne stvari u svakodnevnim situacijama i poteškoćama. Već se zna kako mi je bitna i vjera, to su važne stvari za mene kao osobu i za moju obitelj. To mi je prioritet, pa se ostale stvari tu dograđuju. Jasno je da sam u karijeri, kao svi, imao super trenutaka, pa i onih težih. Ali sve to mi pomaže, trudim se da mi pomognu kako bih ostao pri zemlji, pa sve što mi se događa sagledam iz neke druge perspektive. I da sve na kraju izađe na dobro.

'Vjera je važan dio mog života'

Spomenuli ste vjeru. Koliko vam je teško to što se mnogo toga oko vas događa mimo principa vjere koju živite i prakticirate. Frustrira li vas to? Kakva to stanja izaziva u vama?

- Jasno mi je da nas ima mnogo na zemlji, da smo različiti i ne očekujem da svi imaju iste poglede i vrijednosti kao ja. Ali ne očekujem da bih se trebao zatvoriti negdje i biti okružen istim ljudima kao ja. Ima nas različitih, nekima se više ili manje sviđam. Je li mi nekad teško? Sigurno da mi je nekad teško. I nastojiš se 'ne opustiti', svjestan si da moraš biti oprezan, svakodnevna je borba, imam malu djecu, to su moji prioriteti, usmjeren sam na taj odgoj da i oni danas-sutra donesu prave odluke za sebe.

Otkrijte nam neku tajnu o sebi. Kako vas zovu suigrači, imate li neki zanimljiv nadimak?

- Nemam neke velike tajne, svi me u Španjolskoj zovu 'Budi'. Evo, jedan suigrač, s kojim živim u istom kvartu i dijelimo istu mesnicu, komentirao je kako će večerati steak. I onda je drugi suigrač rekao kako mu je mesar rekao da samo ja od svih igrača uvijek kažem kako želim da mi odreže meso, kako uvijek pazim na svaki gram. Evo, i tome smo se malo nasmijali ovih dana, ha, ha. I jedina stvar koju doma radim su steakovi, o tome znam sve, ha, ha.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Vidjeli smo i snimku s treninga omladinskog pogona Osasune, na kojoj ste mladim napadačima kluba objašnjavali kako trebaju reagirati, na čemu više raditi. Vidite li se kao trener u budućnosti?

- Osasuna već dugo organizira takve stvari, to je odlično za omladinski pogon. I ovisno o igračkim pozicijama radi individualne treninge, na koje onda dolazimo mi igrači prve momčadi. Čast mi je i zadovoljstvo raditi takve stvari, pokazati nešto djeci, ali ne vidim se još kao trener. Bar ne za sada, ha, ha. A vjerojatno neću niti kasnije.

'Nadam se da će Hrvatska dobiti stadion'

Čini nam se nevjerojatno da je Osasuna novi stadion, El Sadar, sagradila za samo 23 milijuna eura, a znate kakvo je stanje sa stadionima u Hrvatskoj. Imate li kakve savjete za HNS, Vladu RH, bilo koga..., samo da Zagreb konačno dobije svoj El Sadar?

- Svi sanjamo neki El Sadar u Hrvatskoj, da ne kažem samo u Zagrebu. Hm, vjerojatno bi ljudi iz kluba trebali dati neke savjete o tome. Ne bih sad želio davati neke političke izjave, baviti se takvim stvarima. Žao mi je što nemamo takav stadion, što ih nemaju ni klubovi koji igraju Europu, pa ni što naša reprezentacija ne igra na ljepšim stadionima. Imamo taj stadion u Osijeku, bilo bi lijepo kad bismo imali više takvih stadiona u Hrvatskoj.

Bruno Petković danas ima problema s pubičnom kosti. Jeste se možda čuli, je li vas možda pitao za savjet kako to izliječiti?

- Ne, nismo imali telefonskih kontakta. Vidjeli smo se na zadnjem reprezentativnom okupljanju, kad je došao do hotela, komentirao da ga to muči. To je bio studeni, a vidim da još ne igra, da ga to i dalje muči. Nažalost, imam iskustva s tom ozljedom, nezgodna je. I fizički i mentalno, tome se treba maksimalno posvetiti, pa s vremenom i radom više neće biti problema.

Osijek: Susret Hrvatske i Poljske u 2. kolu Lige nacija | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osjećate li se podcijenjenim u reprezentaciji? Bili ste tiho otpisani nakon Katra, pa se na Europskom prvenstvu u Njemačkoj očekivalo da ćete biti prvi napadač, onda su u Ligi nacija isplivale neki druge špice. A vi stalno zabijate u španjolskoj ligi. Osjećate li tu neke nelogičnosti i nepravdu? Kako se nosite s tim?

'Ne očekujem tapšanja po leđima'

- Na reprezentaciju uvijek nastojim gledati kroz ono što izbornik stalno ponavlja, da očekuje zdrave i spremne igrače, one koji su u pravoj formi. To je ono što pokušavam raditi, na to mogu utjecati. I taj dio je pod mojom kontrolom, tu želim biti maksimalno predan. Godišnje na terenu provedem 330 dana, tu se trudim biti pravi, ne štedjeti se ni sekunde. Sigurno da svatko tko dođe u reprezentaciju želi igrati, sve drugo značilo bi da nešto ne štima. I tako svih nas 23 ili 25 mora razmišljati, svi želimo igrati - pojašnjava Budimir pa dodaje:

- Kroz Osasunu sam stigao do reprezentacije, 'vatrenima' želim pomagati i dalje. Ne mogu reći da nisam dobio minute, da nisam dobio prilike. Evo, na zadnjoj utakmici u Splitu nisam zabio kad je trebalo, umjesto gola pogađao sam vratnicu i gredu. I o tome moram razmišljati. Imam osjećaj da mi se u Osasuni od vratnice odbije u gol, u reprezentaciji se od vratnice odbije van. I to moram promijeniti, da i u reprezentaciji imam više sreće. Sigurno bih tad i među 'vatrenima' imao još veći kontinuitet.

Imate li dojam da u hrvatskoj javnosti s obzirom na igre u Španjolskoj niste dovoljno priznati?

- Gledajte, ja ne očekujem da će ljudi u Velikoj Gorici hodati iza mene, davati mi priznanja i tapšati me po leđima. Najvažnije mi je stalno dobivati priznanja od suigrača i trenera koji su radili sa mnom. I da se u tom okruženju osjećam prihvaćeno i voljeno, da dobro funkcioniram s tom grupom ljudi.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči utakmice Lige nacija protiv Škotske | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Danas ste među starijima u klupskoj, ali i reprezentativnoj svlačionici. Pitaju li vas mladi za savjete?

- Da, i u klubu i u reprezentaciji sam među starijima. Vjerojatno se to mijenja. Kad si mlađi, puno ispituješ starije, a kad si stariji, onda ni ne primjećuješ da te mlađi suigrači nešto tako pitaju. Ili ne želiš to primijetiti, tako je valjda i sa mnom.

'Luka Modrić je svjetski fenomen'

Luka Modrić i dalje "gazi", s 39 godina na leđima. Kako vi gledate na kapetana "vatrenih"?

- Meni je ovo peta godina u reprezentaciji. Otkad sam došao, uvijek se piše o Lukinim zadnjim utakmicama za reprezentaciju. Točnije, svi misle da su zadnje, svi propitkuju jesu li to njegove zadnje utakmice. To je na razini kluba i reprezentacije. Uvijek se svi pitaju je li mu to zadnja sezona, zadnji veliki turnir, zadnji trofej... A mene fascinira ta njegova predanost, rad, priprema za utakmicu. Pa onda opet dođe nova sezona. Pa mu cijeli stadion plješće na gostujućim utakmicama, pa mu sljedeće godine opet svi plješću na tom stadionu. To me oduševljava, ta konstanta, taj način na koji on gazi sve ispred sebe. To mi je posebno kod Luke.

Hrvatsku u ožujku očekuje četvrtfinale Lige nacija, novi dvoboji protiv Francuske?

- Čekaju nas dvije velike utakmice, već smo od 2018. s njima odigrali dosta dvoboja. Bilo je svakakvih rezultata. Velika su reprezentacija, veliki igrači. Čekaju nas teški dvoboji, ali imamo tu 'novu' reprezentaciju u smislu mladosti, iskustva i energije. Malo smo mijenjali način igre, siguran sam da ćemo spremni dočekati ožujak i biti spremni za prsa o prsa s njima. Dvije grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Iskreno, na to nisam previše obraćao pozornost, najvažniji je fokus na ožujak pa što dođe - završio je Budimir. 