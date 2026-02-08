Obavijesti

VIDEO Real Madrid se mučio pa ipak dobio Valenciju! Atletico šokantno izgubio od Betisa

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Zanimljivo, Atletico Madrid je prije nekoliko dana razbio Betis 5-0 u Kupu, a sada ih je ista momčad dobila u prvenstvu i to kod kuće!

U susretu 23. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je na gostovanju pobijedio Valenciju sa 2-0 približivši se vodećoj Barceloni na bod zaostatka.

"Kraljevski klub" je poveo u 65. minuti kada se Alvaro Carreras suviše lako "prošetao" kroz domaću obranu pogodivši za vodstvo gostiju.

LaLiga - Valencia v Real Madrid
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Domaćin je u 73. minuti bio blizu izjednačenja. Filip Ugrinić je ubacio s desne strane do Lucasa Beltrana koji je odmah pucao. međutim, nije imao sreće, pogodio je lijevu stativu. Golove pogledajte OVDJE

Točku na "I" Real je stavio u sudačkoj nadoknadi kada je Kylian Mbappe "pospremio" asistenciju Brahima Diaza za 2-0. Bio je to njegov 23. ligaški gol ove sezone. Napadač Mallorce Vedat Muriqi je drugi sa 15 golova, Ferran Torres iz Barcelone je postigao 12 golova, a na četvrtom mjestu ljestvice strijelaca je Ante Budimir, koji je u dresu Osasune zabio 11 golova.

LaLiga - Valencia v Real Madrid
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Za iznenađenje kola pobrinuo se Real Betis porazivši Atletico Madrid na Metropolitanu sa 1-0. Zanimljivo, ova dva kluba su igrala prije tri dana u Sevilli u četvrtfinalu Kupa kralja, a Atletico je slavio s uvjerljivih 5-0.

Betis je uzvratio u prvenstvu, a pogodak odluke zabio je Antony u 29. minuti utakmice. Time su postali prva momčad koja je pobijedila na Atleticovom stadionu u La Ligi ove sezone.

