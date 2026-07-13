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FOTO Rijeka predstavila novu garnituru dresova. Inspirirani su kišom, a dizajnirao ih Zigman
NK Rijeka i Joma predstavili su novu garnituru dresova uoči početka sezone. Vizualni identitet novih dresova potpisuje poznati dizajner Juraj Zigman koji je inspriciju potražio u riječkoj kiši interpretiranoj kroz apstraktne i dinamične elemente na tkanini. Domaći dres ostaje bijeli i ima prepoznatljiv oblik križa, a gostujuća garnitura je tamnoplava s kontrastnim svjetlijim detaljima koji prate osnovni tematski motiv kampanjeDodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu