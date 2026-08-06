Obavijesti

Galerija

Komentari 4
JANKOVIĆ HEROJ

FOTO Rijeka srušila Ilves, ali mogla je i uvjerljivije: Evo kadrova pobjede s Rujevice

RIJEKA - ILVES 1-0 Rijeka će tako u Finsku otputovati s minimalnom prednošću, iako je prema prikazanoj igri na Rujevici mogla već u prvoj utakmici napraviti znatno veći korak prema posljednjem pretkolu KL-a
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Rijeka: HNK Rijeka i FC Ilves u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija UEFA Konferencijske lige
Rijeka je napravila prvi korak prema play-offu Konferencijske lige. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/56
Rijeka je napravila prvi korak prema play-offu Konferencijske lige. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026