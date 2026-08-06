FOTO Rijeka srušila Ilves, ali mogla je i uvjerljivije: Evo kadrova pobjede s Rujevice

RIJEKA - ILVES 1-0 Rijeka će tako u Finsku otputovati s minimalnom prednošću, iako je prema prikazanoj igri na Rujevici mogla već u prvoj utakmici napraviti znatno veći korak prema posljednjem pretkolu KL-a
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Rijeka je napravila prvi korak prema play-offu Konferencijske lige.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Rijeka je napravila prvi korak prema play-offu Konferencijske lige. |
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Rijeka je napravila prvi korak prema play-offu Konferencijske lige.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Momčad Matjaža Keka na Rujevici je u prvoj utakmici trećeg pretkola pobijedila finski Ilves 1-0, a jedini gol zabio je Niko Janković u 16. minuti.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Riječani su od početka pokazali da su kvalitetnija momčad i veći dio utakmice proveli na polovici gostiju.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Ilves je ipak prvi ozbiljnije zaprijetio u 10. minuti, kada je Wallius pucao iz slobodnog udarca s 18 metara, ali Todorović je blokirao njegov pokušaj.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Rijeka je ubrzo odgovorila na najbolji mogući način.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Fruk i Dantas kombinirali su na lijevoj strani, lopta je stigla do Jankovića na rubu kaznenog prostora, a on je sjajnim udarcem pogodio gornji kut za 1-0.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Domaćin je do poluvremena mogao povećati prednost.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Pavić je u 26. minuti pogodio vratnicu, a devet minuta poslije Janković, Fruk i Gojak u istoj su akciji imali nekoliko prilika, no vratar Faris Krkalić i finska obrana uspjeli su sačuvati mrežu.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Dantas je u 37. minuti iz dobre pozicije pucao preko gola.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Ilves je pred odlazak na odmor još jednom zaprijetio nakon prekida, ali je Väisänen nakon kornera glavom poslao loptu pored gola.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Rijeka je u drugom poluvremenu bila manje dominantna, ali je i dalje stvarala prilike.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Gojakov udarac s dvadesetak metara zaustavio je Krkalić, koji je u završnici branio i pokušaje Oreča te ponovno Jankovića.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Najbolju priliku za drugi gol Rijeka je imala u sudačkoj nadoknadi.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Rukavina je probio desnu stranu i ubacio prema Majstoroviću, ali je Krkalić još jednom odlično reagirao i ostavio finsku momčad na samo jednom golu zaostatka.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Rijeka je prema jednom od statističkih podataka uputila čak 14 udaraca u okvir gola, dok je Ilves imao samo jedan, pa je gostujući vratar bio jedan od najzaslužnijih što pobjeda hrvatskog predstavnika nije bila uvjerljivija.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Uzvrat se igra za tjedan dana u Tampereu, a pobjednika tog dvomeča u play-offu čeka bolji iz susreta Bohemians - Midtjylland.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Danski Midtjylland napravio je veliki korak prema prolasku jer je u prvoj utakmici u gostima pobijedio Bohemians 2-0. Golove su zabili Franculino u 28. i Byskov u 77. minuti.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL