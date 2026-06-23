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PONOSNA MAJKA

FOTO Rodila majka 'zmaja'! Fatima je stigla na Mundijal i oduzima dah gdje god se pojavi

Fatima Demirović (52) iskoristila je boravak u Americi kako bi pružila podršku sinu, ali i kako bi uživala u ljepotama Kalifornije, a svoje je dojmove redovito dijelila s pratiteljima na Instagramu
FOTO Rodila majka 'zmaja'! Fatima je stigla na Mundijal i oduzima dah gdje god se pojavi
Dok nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama ispisuje nove stranice povijesti, veliku pažnju javnosti privlače i oni koji "zmajeve" bodre s tribina. | Foto: instagram
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Dok nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama ispisuje nove stranice povijesti, veliku pažnju javnosti privlače i oni koji "zmajeve" bodre s tribina. | Foto: instagram
Komentari 2

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