FOTO Rodila majka 'zmaja'! Fatima je stigla na Mundijal i oduzima dah gdje god se pojavi

Fatima Demirović (52) iskoristila je boravak u Americi kako bi pružila podršku sinu, ali i kako bi uživala u ljepotama Kalifornije, a svoje je dojmove redovito dijelila s pratiteljima na Instagramu
Dok nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama ispisuje nove stranice povijesti, veliku pažnju javnosti privlače i oni koji "zmajeve" bodre s tribina.
| Foto: instagram
Dok nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama ispisuje nove stranice povijesti, veliku pažnju javnosti privlače i oni koji "zmajeve" bodre s tribina. |
Foto: instagram
Dok nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama ispisuje nove stranice povijesti, veliku pažnju javnosti privlače i oni koji "zmajeve" bodre s tribina.
| Foto: instagram
U moru navijača i članova obitelji, jedna je dama posebno iskočila u prvi plan - Fatima Demirović, majka napadača Ermedina Demirovića.
| Foto: instagram
Svojim besprijekornim stilom, elegancijom i aktivnošću na društvenim mrežama postala je prava medijska senzacija, pokazujući da je mnogo više od samo majke uspješnog sportaša.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Fatima Demirović (52) iskoristila je boravak u Americi kako bi pružila podršku sinu, ali i kako bi uživala u ljepotama Kalifornije, a svoje je dojmove redovito dijelila s pratiteljima na Instagramu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Upravo su te objave pokrenule lavinu pozitivnih komentara. Njezine modne kombinacije, od jednostavnih i efektnih za šetnju Los Angelesom do glamuroznih večernjih izdanja, postale su tema dana u bosanskohercegovačkim medijima.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Za ležernu šetnju gradom anđela odabrala je trendi top koji se veže na leđima i traperice, a kombinaciju je upotpunila modernim sunčanim naočalama i torbicom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Komentari poput "Ovo se čekalo", "Samo jako" i "Pilates je imao učinak na tvoja leđa. Čestitam!" samo su neki od dokaza da je njezin izgled oduševio pratitelje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Posebnu je pažnju privukla proslavom svog rođendana na američkom tlu, kada je zablistala u zavodljivoj svijetlosivoj haljini s prozirnim dijelom ukrašenim šljokicama, dokazavši da su godine za nju samo broj.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njezina pojava na tribinama i aktivnost na mrežama počele su privlačiti pažnju javnosti nakon što se reprezentacija, na dramatičan način, plasirala na Mundijal.
| Foto: instagram
Foto instagram
Iako danas uživa u plodovima sinovljeva uspjeha, put do toga bio je popločan velikim odricanjem, a najveći teret, kako je sam Ermedin priznao, podnijela je upravo njegova majka.
| Foto: instagram
U jednom emotivnom intervjuu za njemačke medije, napadač Stuttgarta prisjetio se najtežeg trenutka u njihovim životima - dana kada je kao 16-godišnjak napustio obiteljski dom u Njemačkoj i otišao u omladinsku akademiju RB Leipziga.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Morao sam napustiti obitelj koja mi znači sve i koja mi je uvijek čuvala leđa. Majci Fatimi je to tada bilo posebno teško prihvatiti. To što sam tada odlučio bio je najgori trenutak u životu moje mame. Danas imam 28 godina, a ona i dalje zaplače svaki put kada me posjeti i kada se mora vratiti kući, otkrio je Demirović.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Dodao je kako ga njezina žrtva i danas proganja. "Ona i danas sebi prebacuje što je 'dala' svoje dijete od 16 godina. Sav ovaj medijski pritisak, novac i slava njoj nisu bitni", ispričao je nogometaš.
| Foto: instagram
Ova izjava otkriva drugu stranu priče, onu skrivenu iza glamura i bljeskalica fotoaparata.
| Foto: instagram
Foto instagram
Pokazuje duboku povezanost majke i sina te podsjeća na emocionalnu cijenu koju plaćaju obitelji vrhunskih sportaša.
| Foto: instagram
Fatima, koja je također rođena u Njemačkoj nakon što se njezin otac tamo preselio neposredno prije rata, usadila je sinu ljubav prema domovini, što je Ermedin uvijek isticao.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Iako rođen i odrastao u Hamburgu, Demirović nikada nije dvojio za koju će reprezentaciju igrati.
| Foto: instagram
Foto instagram
Obitelj je kod kuće govorila isključivo bosanski, a odlasci u domovinu tijekom ljetnih praznika bili su svetinja.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Roditeljima je bilo važno da odrastemo dvojezično i da znamo što je dom. Zahvalan sam Njemačkoj na svemu, ali jasno je da sam ponosni Bosanac, rekao je jednom prilikom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ta ljubav prema korijenima bila je presudna kada je stigao poziv i iz njemačke reprezentacije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Znao sam da bih bio puno uspješniji da sam igrao za njih. Ali uvijek sam od kuće slušao: 'Slušaj svoje srce, radi ono što misliš i želiš'. Moje srce je uvijek govorilo nešto o Bosni i Hercegovini, objasnio je svoju odluku.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njegova priča preslika je priča mnogih reprezentativaca, njih čak 16 od 26 rođeno je izvan granica BiH, no svi dijele neraskidivu vezu s domovinom svojih predaka.
| Foto: instagram
Foto instagram
Upravo ta mješavina talenta iz dijaspore i domovinske strasti pokazala se ključnom na putu do Amerike, putu koji je bio sve samo ne lagan.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Dramatične pobjede protiv Walesa i Italije nakon izvođenja penala u doigravanju stvorile su euforiju koja je naciju digla na noge.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ermedin je, iako ozlijeđen tijekom dijela kvalifikacija, čvrsto vjerovao u uspjeh i suigračima poručio: "Vjerujte mi, idemo na Svjetsko prvenstvo.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Ja idem u Ameriku". Njegovo se proročanstvo ispunilo, a na tribinama u Americi, kao najveći dokaz i nagrada za sve, sjedi njegova obitelj - supruga Sandra, kćerkica Leana i, naravno, majka Fatima, čija je bezuvjetna podrška i bila temelj njegovog američkog sna.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram