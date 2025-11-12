Obavijesti

BLJEŠTAVILO NA RUCI

FOTO Ronaldo je pokazao novi sat. Vrijedi kao luksuzna vila

Piše Jakov Drobnjak,
FOTO Ronaldo je pokazao novi sat. Vrijedi kao luksuzna vila
Foto: Instagram

Ekskluzivnost ovog modela dodatno je naglašena činjenicom da je proizvedeno svega 18 primjeraka u cijelom svijetu, što Ronalda čini jednim od rijetkih vlasnika

Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, veliki je ljubitelj satova. Ta strast najočitija je u njegovoj spektakularnoj kolekciji, a jedan je primjerak posebno ukrao pažnju javnosti tijekom nedavnog intervjua s Piersom Morganom. Dok je otvoreno govorio o svojoj karijeri i bogatstvu, na njegovom je zapešću blistalo pravo remek-djelo urarstva vrijedno više od milijun eura.

Tijekom razgovora s Morganom, Ronaldo je nosio sat koji savršeno odražava njegov status – Jacob & Co. Twin Turbo Furious Baguette. Riječ je o iznimno rijetkom i tehnički složenom modelu čija se vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 1,25 milijuna eura. Ovaj sat nije samo pokazivač vremena, već i simbol vrhunskog inženjerstva i draguljarske umjetnosti.

Kućište promjera 57 mm izrađeno je od 18-karatnog bijelog zlata i, zajedno s kopčom, ukrašeno je s ukupno 362 baguette dijamanta najviše kvalitete. Ovi precizno brušeni dragulji stvaraju blistavu površinu koja ostavlja bez daha. Ekskluzivnost ovog modela dodatno je naglašena činjenicom da je proizvedeno svega 18 primjeraka u cijelom svijetu, što Ronalda čini jednim od rijetkih vlasnika.

No, prava vrijednost ovog sata krije se u njegovom mehanizmu. Pokreće ga složeni kalibar JCFM05 koji se sastoji od 832 komponente, a srce mehanizma čine dva troosna turbijona. Ovi minijaturni kavezi, koji se okreću na tri različite osi, dizajnirani su kako bi prkosili gravitaciji i osigurali besprijekornu točnost. Uz to, sat posjeduje i decimalni minutni repetitor, rijetku komplikaciju koja zvučnim signalima označava sate, desetke minuta i minute. Cjelokupni dizajn inspiriran je svijetom hiperautomobila, što ga čini savršenim izborom za Ronalda, poznatog zaljubljenika u brze automobile.

Posjedovanje sata ovakve vrijednosti ne iznenađuje kada se u obzir uzmu Ronaldovi prihodi. Njegov ugovor sa saudijskim klubom Al-Nassr i brojni sponzorski ugovori donose mu godišnju zaradu od otprilike 200 milijuna eura. Svakom sekundom Cristiano Ronaldo zaradi dovoljno za prosječnu kavu u centru grada, a za cijenu sata koji je nosio na intervjuu morao bi "raditi" tek nešto više od dva dana. Sam Ronaldo je u intervjuu priznao da mu je cilj bio postati prvi nogometaš milijarder, dodavši:

- Nisam opsjednut novcem, ali dobro je imati ga još. Brojke ne lažu, znao sam da ću dosegnuti te razine.

Twin Turbo Furious samo je jedan dragulj u Ronaldovoj kolekciji, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na više od 10 milijuna eura. Njegova suradnja s brendom Jacob & Co iznjedrila je brojne personalizirane komade, poput modela Bugatti Chiron CR7 Edition, koji sadrži minijaturnu repliku W16 motora. U njegovoj se riznici nalaze i neki od najskupljih Rolex modela ikad proizvedenih, uključujući GMT-Master II "Ice", u potpunosti prekriven s gotovo 30 karata dijamanata, čija cijena doseže gotovo 700.000 eura.

