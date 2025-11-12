Ekskluzivnost ovog modela dodatno je naglašena činjenicom da je proizvedeno svega 18 primjeraka u cijelom svijetu, što Ronalda čini jednim od rijetkih vlasnika
FOTO Ronaldo je pokazao novi sat. Vrijedi kao luksuzna vila
Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, veliki je ljubitelj satova. Ta strast najočitija je u njegovoj spektakularnoj kolekciji, a jedan je primjerak posebno ukrao pažnju javnosti tijekom nedavnog intervjua s Piersom Morganom. Dok je otvoreno govorio o svojoj karijeri i bogatstvu, na njegovom je zapešću blistalo pravo remek-djelo urarstva vrijedno više od milijun eura.
Tijekom razgovora s Morganom, Ronaldo je nosio sat koji savršeno odražava njegov status – Jacob & Co. Twin Turbo Furious Baguette. Riječ je o iznimno rijetkom i tehnički složenom modelu čija se vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 1,25 milijuna eura. Ovaj sat nije samo pokazivač vremena, već i simbol vrhunskog inženjerstva i draguljarske umjetnosti.
Kućište promjera 57 mm izrađeno je od 18-karatnog bijelog zlata i, zajedno s kopčom, ukrašeno je s ukupno 362 baguette dijamanta najviše kvalitete. Ovi precizno brušeni dragulji stvaraju blistavu površinu koja ostavlja bez daha. Ekskluzivnost ovog modela dodatno je naglašena činjenicom da je proizvedeno svega 18 primjeraka u cijelom svijetu, što Ronalda čini jednim od rijetkih vlasnika.
No, prava vrijednost ovog sata krije se u njegovom mehanizmu. Pokreće ga složeni kalibar JCFM05 koji se sastoji od 832 komponente, a srce mehanizma čine dva troosna turbijona. Ovi minijaturni kavezi, koji se okreću na tri različite osi, dizajnirani su kako bi prkosili gravitaciji i osigurali besprijekornu točnost. Uz to, sat posjeduje i decimalni minutni repetitor, rijetku komplikaciju koja zvučnim signalima označava sate, desetke minuta i minute. Cjelokupni dizajn inspiriran je svijetom hiperautomobila, što ga čini savršenim izborom za Ronalda, poznatog zaljubljenika u brze automobile.
Posjedovanje sata ovakve vrijednosti ne iznenađuje kada se u obzir uzmu Ronaldovi prihodi. Njegov ugovor sa saudijskim klubom Al-Nassr i brojni sponzorski ugovori donose mu godišnju zaradu od otprilike 200 milijuna eura. Svakom sekundom Cristiano Ronaldo zaradi dovoljno za prosječnu kavu u centru grada, a za cijenu sata koji je nosio na intervjuu morao bi "raditi" tek nešto više od dva dana. Sam Ronaldo je u intervjuu priznao da mu je cilj bio postati prvi nogometaš milijarder, dodavši:
- Nisam opsjednut novcem, ali dobro je imati ga još. Brojke ne lažu, znao sam da ću dosegnuti te razine.
Twin Turbo Furious samo je jedan dragulj u Ronaldovoj kolekciji, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na više od 10 milijuna eura. Njegova suradnja s brendom Jacob & Co iznjedrila je brojne personalizirane komade, poput modela Bugatti Chiron CR7 Edition, koji sadrži minijaturnu repliku W16 motora. U njegovoj se riznici nalaze i neki od najskupljih Rolex modela ikad proizvedenih, uključujući GMT-Master II "Ice", u potpunosti prekriven s gotovo 30 karata dijamanata, čija cijena doseže gotovo 700.000 eura.
