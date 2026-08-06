FOTO Ronaldo se oprašta od momačkog života. Procurili su detalji glamuroznog vjenčanja

Kako bi se osigurala potpuna privatnost, uprava hotela je već obavijestila goste da će dva cijela kata, kao i nekoliko barova, biti zatvoreni za javnost tijekom petka i subote. Iako par nije službeno potvrdio detalje, izvori bliski organizaciji tvrde da su pripreme u punom jeku, a nagađa se da će se na popisu gostiju naći brojna imena iz svijeta sporta i zabave. | Foto: Instagram