FOTO Ronaldo se oprašta od momačkog života. Procurili su detalji glamuroznog vjenčanja

Ronaldo i Georgina navodno se vjenčaju na Madeiri: luksuzna ceremonija, slavne face i velika tajna priprema potresaju svijet
Nakon gotovo deset godina veze i zaruka koje su odjeknule prošlog kolovoza, jedan od najpoznatijih svjetskih parova, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, navodno će ove subote okruniti svoju ljubav brakom. Spektakularna ceremonija, kako prenose brojni svjetski mediji, održat će se na Ronaldovom rodnom otoku Madeiri.
| Foto: Instagram
Nakon gotovo deset godina veze i zaruka koje su odjeknule prošlog kolovoza, jedan od najpoznatijih svjetskih parova, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, navodno će ove subote okruniti svoju ljubav brakom. Spektakularna ceremonija, kako prenose brojni svjetski mediji, održat će se na Ronaldovom rodnom otoku Madeiri. |
Foto: Instagram
Nakon gotovo deset godina veze i zaruka koje su odjeknule prošlog kolovoza, jedan od najpoznatijih svjetskih parova, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, navodno će ove subote okruniti svoju ljubav brakom. Spektakularna ceremonija, kako prenose brojni svjetski mediji, održat će se na Ronaldovom rodnom otoku Madeiri.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prije toga, jedan od najboljih nogometaša u povijesti i njegova odabranica dane provode na jahti krstareći Sredozemljem u društvu petero djece, od kojih je dvoje rodila Georgina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vjenčanje je, prema neslužbenim informacijama, zakazano za 8. kolovoza u 15 sati (16 po srednjoeuropskom vremenu) u povijesnoj katedrali u Funchalu, spomeniku starom više od 500 godina. Nakon crkvenog obreda, raskošna proslava za obitelj i brojne slavne uzvanike nastavit će se u obližnjem luksuznom hotelu s pet zvjezdica, Savoy Palace.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kako bi se osigurala potpuna privatnost, uprava hotela je već obavijestila goste da će dva cijela kata, kao i nekoliko barova, biti zatvoreni za javnost tijekom petka i subote. Iako par nije službeno potvrdio detalje, izvori bliski organizaciji tvrde da su pripreme u punom jeku, a nagađa se da će se na popisu gostiju naći brojna imena iz svijeta sporta i zabave.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Odabir Madeire kao lokacije za vjenčanje ima duboko simboličko značenje. Funchal je grad u kojem je Ronaldo odrastao i napravio prve nogometne korake prije nego što se vinuo u svjetske zvijezde. Na otoku se nalaze njegov muzej CR7 i međunarodna zračna luka koja nosi njegovo ime, pa je vjenčanje u rodnom gradu svojevrsna kruna njegove nevjerojatne karijere i privatnog života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par je protekle tjedne proveo na odmoru, krstareći na luksuznoj jahti oko Mallorce, gdje su oboje viđeni s dijamantnim prstenjem, što je dodatno potaknulo medijska nagađanja o skorom vjenčanju koja su se, čini se, pokazala posve točnima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Cristiano i Georgina upoznali su se 2016. godine u Madridu, dok je ona radila kao prodajna asistentica u trgovini brenda Gucci. Njihova veza brzo je postala javna, a danas zajedno odgajaju petero djece: Cristiana Jr., blizance Evu i Matea te njihove dvije biološke kćeri, Alanu Martinu i Bellu Esmeraldu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon zaruka u kolovozu 2025., kada je Georgina objavila fotografiju s prstenom čija se vrijednost procjenjuje na čak pet milijuna dolara, obožavatelji su s nestrpljenjem iščekivali ovaj dan. Sam Ronaldo je ranije u intervjuu s Piersom Morganom otkrio kako se namjerava oženiti Georginom, opisujući je kao jedinu ženu s kojom je osjetio potpunu želju da se skrasi i izgradi obitelj. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram