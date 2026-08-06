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UŽIVANCIJA USRED PLAVETNILA

FOTO Ronaldo se oprašta od momačkog života. Procurili su detalji glamuroznog vjenčanja

Ronaldo i Georgina navodno se vjenčaju na Madeiri: luksuzna ceremonija, slavne face i velika tajna priprema potresaju svijet
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FOTO Ronaldo se oprašta od momačkog života. Procurili su detalji glamuroznog vjenčanja
Nakon gotovo deset godina veze i zaruka koje su odjeknule prošlog kolovoza, jedan od najpoznatijih svjetskih parova, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, navodno će ove subote okruniti svoju ljubav brakom. Spektakularna ceremonija, kako prenose brojni svjetski mediji, održat će se na Ronaldovom rodnom otoku Madeiri. | Foto: Instagram
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Nakon gotovo deset godina veze i zaruka koje su odjeknule prošlog kolovoza, jedan od najpoznatijih svjetskih parova, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez, navodno će ove subote okruniti svoju ljubav brakom. Spektakularna ceremonija, kako prenose brojni svjetski mediji, održat će se na Ronaldovom rodnom otoku Madeiri. | Foto: Instagram
Komentari 3

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