FOTO S tatom legendom ljetuje u Hrvatskoj. Tko je EJ Johnson?

EJ Johnson ocu Magicu, legendi NBA lige, sa 17 godina priznao je da je homoseksualac. Studirao je hotelijerstvo, a potom je postao modni komentator
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Dok košarkaška legenda Magic Johnson (66) ponovno plovi Jadranom i hvali hrvatsku obalu, pažnju javnosti privlači i njegova obitelj. Među njima se posebno ističe njegov sin, Earvin "EJ" Johnson III. (34).
| Foto: Instagram
Dok košarkaška legenda Magic Johnson (66) ponovno plovi Jadranom i hvali hrvatsku obalu, pažnju javnosti privlači i njegova obitelj. Među njima se posebno ističe njegov sin, Earvin "EJ" Johnson III. (34). |
Foto: Instagram
Dok košarkaška legenda Magic Johnson (66) ponovno plovi Jadranom i hvali hrvatsku obalu, pažnju javnosti privlači i njegova obitelj. Među njima se posebno ističe njegov sin, Earvin "EJ" Johnson III. (34).
| Foto: Instagram
Daleko od sjene slavnog oca, EJ nije samo "sin poznatog oca", već je važan glas za LGBTQ+ zajednicu.
| Foto: Instagram
Rođen 4. lipnja 1992. u Beverly Hillsu, EJ je odrastao u svijetu glamura, ali i velikih izazova. Njegovi roditelji, Earvin "Magic" Johnson i Earlitha "Cookie" Johnson, odgajali su ga, uz starijeg brata Andrea i mlađu posvojenu sestru Elisu, u pentekostalskoj kršćanskoj vjeri. Rani život obilježila je očeva borba.
| Foto: Instagram
Dok je Cookie bila trudna s EJ-em, Magic je doznao da je HIV pozitivan, što je bacilo sjenu straha na obitelj. Srećom, i majka i sin testirani su negativno. EJ za očevu dijagnozu nije znao godinama; saznao je slučajno u osnovnoj školi, kada je za školski zadatak u knjižnici pronašao knjigu o svom ocu u kojoj se spominjala bolest. Obitelj mu je tada morala objasniti situaciju.
| Foto: Instagram
Ključni trenutak njegova odrastanja dogodio se u dobi od 17 godina, kada je obitelji priznao da je homoseksualac. Majka Cookie odmah je pružila bezuvjetnu podršku, dok se Magic, kako su kasnije ispričali, u početku teško nosio s tom viješću.
| Foto: Instagram
Prema riječima Cookie Johnson, Magic je "reagirao nabrzinu i izgovorio sve što mu je palo na pamet". No, već sljedećeg dana pristupio je sinu, zagrlio ga i rekao mu da će zajedno proći kroz to. Taj emotivni trenutak postao je temelj njihova još dubljeg i iskrenijeg odnosa.
| Foto: Instagram
Nakon što je obitelji otkrio svoju istinu, EJ je otišao na Sveučilište u New Yorku studirati hotelijerstvo s fokusom na organizaciju događaja. Međutim, životni put odveo ga je u medijske vode. Javno je istupio 2013. godine, ne svojom voljom, već nakon što je portal TMZ objavio fotografije na kojima se na ulici drži za ruke s muškim prijateljem.
| Foto: Instagram
Uz punu podršku obitelji, EJ je medijsku pažnju okrenuo u svoju korist i započeo karijeru. Godine 2014. pridružio se reality showu "Rich Kids of Beverly Hills" na kanalu E!. Uspjeh mu je donio vlastitu spin-off seriju "EJNYC", koja je pratila njegov život u New Yorku.
| Foto: Instagram
Ubrzo se profilirao i kao modni komentator, radeći za E! News i kao stalni gost u popularnoj emisiji "Fashion Police".
| Foto: Instagram
Njegov utjecaj proširio se i na animirane filmove, gdje je posudio glas liku Michaela Collinsa u rebootu serije "The Proud Family: Louder and Prouder".
| Foto: Instagram
Još kao dječak volio se igrati u majčinu ormaru, a danas često nosi žensku odjeću, visoke potpetice i skupe torbice. Iako je 2015. bio na operaciji smanjenja želuca, izjavio je kako se osjeća ugodno u svom tijelu i nema namjeru tranzicionirati u ženu.
| Foto: Instagram
- Ja se ne osjećam kao da sam u pogrešnom tijelu. Mogu biti muževan, mogu biti ženstven. Mogu raditi što god želim i igrati se s time - izjavio je jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Njegov otac, koji je u mladosti odrastao u radničkoj obitelji i postao simbolom hipermaskuline NBA lige, danas je jedan od njegovih najvećih zagovornika. U brojnim je intervjuima isticao kako ga je upravo sin promijenio i naučio bezuvjetnoj ljubavi.
| Foto: Instagram
- Natjerao me da se promijenim. Nije se on morao prilagoditi, ja sam se morao prilagoditi... Rekao sam mu: 'Slušaj, ti si moj sin i volim te... Podržavam te u tome' - rekao je Magic Johnson u jednom intervjuu. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
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