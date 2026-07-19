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OTAC JE IKONA KOŠARKE

FOTO S tatom legendom ljetuje u Hrvatskoj. Tko je EJ Johnson?

EJ Johnson ocu Magicu, legendi NBA lige, sa 17 godina priznao je da je homoseksualac. Studirao je hotelijerstvo, a potom je postao modni komentator
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FOTO S tatom legendom ljetuje u Hrvatskoj. Tko je EJ Johnson?
Dok košarkaška legenda Magic Johnson (66) ponovno plovi Jadranom i hvali hrvatsku obalu, pažnju javnosti privlači i njegova obitelj. Među njima se posebno ističe njegov sin, Earvin "EJ" Johnson III. (34). | Foto: Instagram
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Dok košarkaška legenda Magic Johnson (66) ponovno plovi Jadranom i hvali hrvatsku obalu, pažnju javnosti privlači i njegova obitelj. Među njima se posebno ističe njegov sin, Earvin "EJ" Johnson III. (34). | Foto: Instagram

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