FOTO S tatom legendom ljetuje u Hrvatskoj. Tko je EJ Johnson?

Dok je Cookie bila trudna s EJ-em, Magic je doznao da je HIV pozitivan, što je bacilo sjenu straha na obitelj. Srećom, i majka i sin testirani su negativno. EJ za očevu dijagnozu nije znao godinama; saznao je slučajno u osnovnoj školi, kada je za školski zadatak u knjižnici pronašao knjigu o svom ocu u kojoj se spominjala bolest. Obitelj mu je tada morala objasniti situaciju. | Foto: Instagram