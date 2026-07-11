FOTO Sabalenka se zabavlja nakon ispadanja s Wimbledona: 'Hvala vam svima na savjetu!'

No, nisu svi blagonaklono gledali na njezin odmor. Kritičari su joj poručili da joj je 'više stalo do TikToka nego do tenisa' i da 'ne zaslužuje biti svjetski broj jedan'. Sabalenka im je odgovorila na svoj način. - Beđenje uz komentare koji kažu da mi je više stalo do TikToka nego do tenisa i da moram popraviti svoj stav - napisala je uz video s bazena, pa sarkastično dodala: - Hvala vam dečki na savjetu! - | Foto: Instagram/SCREENSHOT