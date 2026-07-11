FOTO Sabalenka se zabavlja nakon ispadanja s Wimbledona: 'Hvala vam svima na savjetu!'

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka, odgovorila je s odmora na Mykonosu kritičarima koji tvrde da joj je 'više stalo do TikToka nego do tenisa' nakon ispadanja s Wimbledona
Arina Sabalenka (28), završila je nastup na Wimbledonu porazom od Naomi Osake 6-2, 7-6, što joj je bio najraniji poraz na Grand Slamu od Roland Garrosa 2022. i prvi poraz u dva seta na velikom turniru u posljednja 122 meča.
- Zeznula sam sve ove godine. Sljedeće godine pokušat ću bolje - rekla je novinarima nakon meča, uz otvorenu najavu. - Plan je potpuno se napiti, zaboraviti na tenis i dovesti se u bolju formu - priznala je.
| Foto: Instagram
Arina Sabalenka (28), završila je nastup na Wimbledonu porazom od Naomi Osake 6-2, 7-6, što joj je bio najraniji poraz na Grand Slamu od Roland Garrosa 2022. i prvi poraz u dva seta na velikom turniru u posljednja 122 meča.
- Zeznula sam sve ove godine. Sljedeće godine pokušat ću bolje - rekla je novinarima nakon meča, uz otvorenu najavu. - Plan je potpuno se napiti, zaboraviti na tenis i dovesti se u bolju formu - priznala je. |
Foto: Instagram
Arina Sabalenka (28), završila je nastup na Wimbledonu porazom od Naomi Osake 6-2, 7-6, što joj je bio najraniji poraz na Grand Slamu od Roland Garrosa 2022. i prvi poraz u dva seta na velikom turniru u posljednja 122 meča.
- Zeznula sam sve ove godine. Sljedeće godine pokušat ću bolje - rekla je novinarima nakon meča, uz otvorenu najavu. - Plan je potpuno se napiti, zaboraviti na tenis i dovesti se u bolju formu - priznala je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bjeloruska zvijezda plan je i ostvarila. Sa zaručnikom Georgiosom Frangulisom i prijateljima otputovala je na grčki otok Mykonos, odakle na društvenim mrežama dijeli snimke s bazena, koktela i plesa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, nisu svi blagonaklono gledali na njezin odmor. Kritičari su joj poručili da joj je 'više stalo do TikToka nego do tenisa' i da 'ne zaslužuje biti svjetski broj jedan'. Sabalenka im je odgovorila na svoj način. - Beđenje uz komentare koji kažu da mi je više stalo do TikToka nego do tenisa i da moram popraviti svoj stav - napisala je uz video s bazena, pa sarkastično dodala: - Hvala vam dečki na savjetu! -
| Foto: Instagram/SCREENSHOT
Foto Instagram
Foto Instagram
Sezona Grand Slamova bila joj je razočaravajuća unatoč zadržanoj prvoj poziciji na WTA ljestvici. U Australiji je izgubila finale od Elene Rybakine, na Roland Garrosu šokantno je ispala od Diane Shnaider u četvrtfinalu uz izgubljeni treći set 0-6, a Wimbledon je završio već u ranoj fazi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon odmora Sabalenka se okreće tvrdim terenima i obrani naslova na US Openu u rujnu, gdje je slavila i 2024. i 2025. godine. Ove sezone već je osvojila prestižni Sunshine Double pobjedama u Indian Wellsu i Miamiju, pa unatoč Grand Slam razočaranjima ostaje najbolja tenisačica svijeta.
| Foto: Instagram
Početkom ožujka prva tenisačica svijeta 'zapalila' je naslovnicu Esquirea. Pozirala je samo u gigantskom plavom krznenom kaputu i ubojitim visokim potpeticama, pokazavši noge na kojima joj zavide mnoge kolegice.
| Foto: Instagram
Sabalenka je u iskrenom intervjuu otkrila šokantnu istinu: - Da nisam tenisačica, bila bih boksačica ili plus-size model!
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Bjeloruskinja je uživala u plodovima svog napornog rada nakon osvajanja četvrtog Grand Slama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Još je ranije podijelila s milijunima svojih pratitelja na Instagramu jednu od najvažnijih vijesti iz svog privatnog života, zaruke s dugogodišnjim partnerom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U kratkom videu koji je objavila na svom Instagram profilu, Arina Sabalenka prikazala je trenutak koji će pamtiti cijeli život.
| Foto: Instagram
Njezin partner, brazilski poduzetnik Georgios Frangulis, kleknuo je pred nju u nevjerojatno romantičnom ambijentu.
| Foto: Instagram
Terasa uz bazen bila je ukrašena stotinama ružičastih i bijelih ruža te osvijetljena mnoštvom svijeća, stvarajući bajkovitu atmosferu pod noćnim nebom.
| Foto: Instagram
Vidno iznenađena i presretna tenisačica, odjevena u ležernu kombinaciju bijele majice i traperica, bez razmišljanja je pristala, nakon čega je uslijedio strastveni poljubac i zagrljaj.
| Foto: Instagram
Ova sretna vijest dolazi u trenutku kada Sabalenka dominira svjetskim tenisom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon što je i 2025. godinu završila kao svjetski broj jedan, Bjeloruskinja je furiozno ušla i u novu sezonu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osvojila je turnir Brisbane International te igrala finale Australian Opena, upisavši impresivan omjer od jedanaest pobjeda i samo jednog poraza.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Poznata po svom nadimku "Tigrica" i iznimno agresivnom stilu igre koji se temelji na snažnim udarcima s osnovne linije, Sabalenka na terenu ne pokazuje milost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
No, ovom objavom otkrila je svoju nježniju, romantičnu stranu, što su njezini obožavatelji s oduševljenjem pozdravili.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezin zaručnik Georgios Frangulis često je uz nju na turnirima i smatra se velikim dijelom njezine podrške na putu do uspjeha.
| Foto: Instagram
Čini se da je privatna sreća dodatno motivira, što bi moglo zabrinuti njezine suparnice.
| Foto: Instagram
Tenisačica se trenutno nalazi u Indian Wellsu u Kaliforniji, gdje se priprema za nastup na prestižnom BNP Paribas Openu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kao prva nositeljica, slobodna je u prvom kolu, a svoj prvi meč igrat će u petak, šestog ožujka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok se njezine protivnice pripremaju za razorne udarce na terenu, četverostruka Grand Slam pobjednica proživljava najljepše trenutke u privatnom životu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Inače, Sabaljenka je i stekla reputaciju tenisačice koja glasno stenje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram