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FOTO Sabalenka se zabavlja nakon ispadanja s Wimbledona: 'Hvala vam svima na savjetu!'

Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka, odgovorila je s odmora na Mykonosu kritičarima koji tvrde da joj je 'više stalo do TikToka nego do tenisa' nakon ispadanja s Wimbledona
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FOTO Sabalenka se zabavlja nakon ispadanja s Wimbledona: 'Hvala vam svima na savjetu!'
Arina Sabalenka (28), završila je nastup na Wimbledonu porazom od Naomi Osake 6-2, 7-6, što joj je bio najraniji poraz na Grand Slamu od Roland Garrosa 2022. i prvi poraz u dva seta na velikom turniru u posljednja 122 meča. - Zeznula sam sve ove godine. Sljedeće godine pokušat ću bolje - rekla je novinarima nakon meča, uz otvorenu najavu. - Plan je potpuno se napiti, zaboraviti na tenis i dovesti se u bolju formu - priznala je. | Foto: Instagram
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Arina Sabalenka (28), završila je nastup na Wimbledonu porazom od Naomi Osake 6-2, 7-6, što joj je bio najraniji poraz na Grand Slamu od Roland Garrosa 2022. i prvi poraz u dva seta na velikom turniru u posljednja 122 meča. - Zeznula sam sve ove godine. Sljedeće godine pokušat ću bolje - rekla je novinarima nakon meča, uz otvorenu najavu. - Plan je potpuno se napiti, zaboraviti na tenis i dovesti se u bolju formu - priznala je. | Foto: Instagram
Komentari 22

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