FOTO Schumacherov sin brzo je zaboravio Bosanku. Sada ga mazi i pazi vatrena Portugalka

Sin legende Formule 1 Michaela Schumachera, Mick, ponovno je u središtu medijske pozornosti, no ovoga puta ne zbog utrka. Mladi vozač viđen je u zagrljaju nove djevojke, portugalske manekenke Clare Ramos
Clara Ramos je Portugalka koja se bavi modelingom, a živi u Barceloni. Osim uspješne karijere u svijetu mode, Clara je i doktorandica na Sveučilištu u Barceloni, a na Instagramu je prati više od 113 tisuća ljudi
Fotografije koje su pokrenule glasine snimljene su na javnom golf terenu u Camp de Maru na Mallorci, nedaleko od obiteljske vile Schumacherovih
Nova romansa dolazi otprilike pola godine nakon Mickovog prekida s Lailom Hasanović, danskom manekenkom bosanskohercegovačkog podrijetla i finalisticom izbora za Miss Universe, s kojom je bio u vezi oko tri godine
Laila je pronašla sreću s drugim vrhunskim sportašem, talijanskim tenisačem i drugim igračem svijeta, Jannikom Sinnerom. Redovito ga bodri s tribina na najvećim turnirima
Zasad nije poznato koliko je veza između Micka i Clare ozbiljna, pogotovo jer se mladi vozač sprema na veliku životnu i profesionalnu promjenu. U ožujku seli u Sjedinjene Američke Države gdje će započeti novu fazu karijere u IndyCar seriji
