FOTO Serena je prije 14 godina trenirala u Istri. Evo kako danas izgleda jedna od najboljih ikada

SRETAN ROĐENDAN, SERENA

Jedna od najboljih tenisačica u povijesti, Serena Williams, rođena je 26. rujna 1981. godine. Karijera Serene Williams riznica je postignuća koja je teško nadmašiti. Njezina dominacija protezala se kroz gotovo tri desetljeća, a njezina vitrina s trofejima svjedoči o eri moći i atleticizma koju je uvela u ženski tenis. S osvojena 23 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji, Serena drži rekord Open ere, nadmašivši legende poput Steffi Graf
2014. godine trenirala je u Istri, u Novigradu, te se vidi razlika u izgledu tada i sada. | Foto: Hajrudin Merdanović/24sata
