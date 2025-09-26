FOTO Serena je prije 14 godina trenirala u Istri. Evo kako danas izgleda jedna od najboljih ikada

Jedna od najboljih tenisačica u povijesti, Serena Williams, rođena je 26. rujna 1981. godine. Karijera Serene Williams riznica je postignuća koja je teško nadmašiti. Njezina dominacija protezala se kroz gotovo tri desetljeća, a njezina vitrina s trofejima svjedoči o eri moći i atleticizma koju je uvela u ženski tenis. S osvojena 23 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji, Serena drži rekord Open ere, nadmašivši legende poput Steffi Graf
2014. godine trenirala je u Istri, u Novigradu, te se vidi razlika u izgledu tada i sada.
Njezina kolekcija trofeja uključuje sedam naslova s Australian Opena, tri s Roland-Garrosa, sedam s Wimbledona i šest s US Opena. Dva puta je uspjela ostvariti pothvat poznat kao "Serena Slam" – držanje sva četiri Grand Slam naslova istovremeno, ali ne u istoj kalendarskoj godini (2002.-2003. i 2014.-2015.).
Njezina moć nije bila ograničena samo na pojedinačnu konkurenciju. U paru sa starijom sestrom Venus, stvorila je jedan od najdominantnijih dvojaca u povijesti. Zajedno su osvojile 14 Grand Slam naslova u parovima, uz nevjerojatan podatak da nikada nisu izgubile u finalu. Njihova sinergija donijela im je i tri olimpijska zlata u parovima (Sydney 2000., Peking 2008. i London 2012.).
Na vrhu WTA ljestvice provela je ukupno 319 tjedana, od čega 186 uzastopnih, izjednačivši rekord Steffi Graf. Njezina karijera, obilježena nevjerojatnim povratcima nakon ozljeda i osobnih tragedija, zacementirala je njezin status ne samo kao šampionke, već i kao simbola otpornosti.
S procijenjenom neto vrijednošću od oko 279 milijuna eura, ona je najbogatija sportašica svih vremena, a njezini prihodi dolaze iz tri glavna izvora: turnirskih nagrada, sponzorstava i pametnih ulaganja.
Nakon završetka profesionalne karijere i rođenja druge kćeri, Serenin fokus se prebacio na obitelj i osobno blagostanje. Nedavno je javno progovorila o svojoj borbi s viškom kilograma nakon trudnoće, temi s kojom se suočavaju mnoge žene diljem svijeta.
Rezultat je bio gubitak od otprilike 14 kilograma. Serena je naglasila kako se sada osjeća "lakše, i fizički i mentalno", s više energije i manje bolova u zglobovima. Svojom otvorenošću želi srušiti stigmu koja okružuje korištenje lijekova za mršavljenje, poručujući da je u redu potražiti pomoć i da to nije "lakši put", već alat za postizanje zdravlja.
Danas je Serena posvećena supruga i majka. Udana je za Alexisa Ohaniana, suosnivača društvene mreže Reddit, s kojim ima dvije kćeri: Alexis Olympiu Ohanian Jr. (rođenu 2017.) i Adiru River Ohanian (rođenu 2023.). Obiteljski život postao je njezin prioritet, a upravo je želja da proširi obitelj bila jedan od ključnih razloga za njezino "evoluiranje od tenisa", kako je sama nazvala svoje umirovljenje.
