FOTO Šibenik se poklonio svom Draženu na 33. godišnjicu smrti

Nakon Šibenke nosio je dresove Cibone, Real Madrida i New Jersey Netsa. S Cibonom je osvojio dva uzastopna naslova prvaka Europe, a uspješan trag ostavio je i u Španjolskoj te NBA ligi. U svakom klubu potvrdio je status jednog od najboljih europskih košarkaša svoje generacije. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL