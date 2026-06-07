FOTO Šibenik se poklonio svom Draženu na 33. godišnjicu smrti

Šibenik je i ove godine odao počast Draženu Petroviću, najvećem sportašu kojeg je grad dao. Brojni građani, sportaši i poštovatelji njegova lika okupili su se kod spomenika na Baldekinu na 33. obljetnicu njegove prerane smrti
Na Baldekinu su građani, sportaši, prijatelji i predstavnici grada obilježili 33. obljetnicu smrti Dražena Petrovića. Kod njegova spomenika položili su cvijeće i zapalili svijeće u znak sjećanja na jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Na Baldekinu su građani, sportaši, prijatelji i predstavnici grada obilježili 33. obljetnicu smrti Dražena Petrovića. Kod njegova spomenika položili su cvijeće i zapalili svijeće u znak sjećanja na jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Na Baldekinu su građani, sportaši, prijatelji i predstavnici grada obilježili 33. obljetnicu smrti Dražena Petrovića. Kod njegova spomenika položili su cvijeće i zapalili svijeće u znak sjećanja na jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Draženovo ime i danas zauzima posebno mjesto u Šibeniku.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dražen Petrović poginuo je u prometnoj nesreći 7. lipnja 1993. godine na autocesti u Njemačkoj, nedaleko od mjesta Denkendorf. Imao je samo 28 godina i nalazio se na vrhuncu karijere. Njegova smrt potresla je Hrvatsku, Europu i cijeli košarkaški svijet.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Prve košarkaške korake napravio je u rodnom Šibeniku, gdje je vrlo brzo pokazao izniman talent. Već kao tinejdžer predvodio je seniorsku momčad Šibenke i postao miljenik navijača. Upravo je u narančastom dresu započela priča koja će ga odvesti među besmrtnike.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Nakon Šibenke nosio je dresove Cibone, Real Madrida i New Jersey Netsa. S Cibonom je osvojio dva uzastopna naslova prvaka Europe, a uspješan trag ostavio je i u Španjolskoj te NBA ligi. U svakom klubu potvrdio je status jednog od najboljih europskih košarkaša svoje generacije.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Petrović je među prvima dokazao da europski košarkaši mogu biti nositelji igre u NBA ligi. Nakon početnih izazova izborio je važnu ulogu u New Jersey Netsima i postao jedan od najboljih šutera prvenstva. Mnogi današnji europski NBA igrači ističu ga kao jednog od svojih uzora.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine bio je kapetan hrvatske reprezentacije koja je osvojila srebrnu medalju. Hrvatska je tada u finalu izgubila od legendarne američke Dream Team momčadi. To odličje i danas predstavlja jedan od najvećih uspjeha hrvatskog sporta.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dražen Petrović ostao je simbol predanosti, rada i pobjedničkog mentaliteta. Njegovo ime nose sportske dvorane, turniri i nagrade, a generacije mladih sportaša i dalje uče iz njegova primjera. Više od tri desetljeća nakon njegove smrti, uspomena na njega ne blijedi.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Spomenik na Baldekinu svake godine okuplja ljude koji žele odati počast Draženu. Upravo je taj kvart bio njegovo prvo sportsko igralište i mjesto gdje je počeo sanjati velike snove. Zato obilježavanje obljetnice u Šibeniku za mnoge ima posebno značenje.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL