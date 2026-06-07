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FOTO Šibenik se poklonio svom Draženu na 33. godišnjicu smrti

Šibenik je i ove godine odao počast Draženu Petroviću, najvećem sportašu kojeg je grad dao. Brojni građani, sportaši i poštovatelji njegova lika okupili su se kod spomenika na Baldekinu na 33. obljetnicu njegove prerane smrti
Šibenik: Kod spomenika na Baldekinu obilježena 33. obljetnica smrti Dražena Petrovi?a
Na Baldekinu su građani, sportaši, prijatelji i predstavnici grada obilježili 33. obljetnicu smrti Dražena Petrovića. Kod njegova spomenika položili su cvijeće i zapalili svijeće u znak sjećanja na jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Na Baldekinu su građani, sportaši, prijatelji i predstavnici grada obilježili 33. obljetnicu smrti Dražena Petrovića. Kod njegova spomenika položili su cvijeće i zapalili svijeće u znak sjećanja na jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Komentari 2

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