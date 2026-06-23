FOTO Simone Biles iz Belizea kaže da 'uživa u raju': Plastične zahvate javno je priznala...

Sjajna američka gimnastičarka Simone Biles uživala je ovih dana na Belizeu u društvu svojeg partnera, igrača američkog nogometa Jonathana Owensa. Simone je većinu vremena na odmoru provodila u kupaćem kostimu, uživala je u pecanju...
Sjajna američka gimnastičarka Simone Biles uživala je ovih dana na Belizeu u društvu svojeg partnera, igrača američkog nogometa Jonathana Owensa. Simone je većinu vremena na odmoru provodila u kupaćem kostimu, uživala je u pecanju...
| Foto: S. Biles/Instagram
Sjajna američka gimnastičarka Simone Biles uživala je ovih dana na Belizeu u društvu svojeg partnera, igrača američkog nogometa Jonathana Owensa. Simone je većinu vremena na odmoru provodila u kupaćem kostimu, uživala je u pecanju...
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Foto: S. Biles/Instagram
Sjajna američka gimnastičarka Simone Biles uživala je ovih dana na Belizeu u društvu svojeg partnera, igrača američkog nogometa Jonathana Owensa. Simone je većinu vremena na odmoru provodila u kupaćem kostimu, uživala je u pecanju...
| Foto: S. Biles/Instagram
Simone ima i državljanstvo Belizea, kaže da ovu državu smatra svojim drugim domom...
| Foto: S. Biles/Instagram
Priznala je kako je nedavno imala ozbiljnih zdravstvenih problema pa joj je ovaj odmor trebao da zacijeli..
| Foto: S. Biles/Instagram
U Belizeu je ponosno isticala svoje atribute, Biles je svojevremeno priznala kako je bila na operaciji povećanja grudi...
| Foto: S. Biles/Instagram
Simone je vlasnica nevjerojatnih 11 olimpijskih medalja...
| Foto: S. Biles/Instagram
Osim povećanja grudi bila je na operaciji korekcije ušne resice te donjoj blefaroplastici, korekciji donjih kapaka...
| Foto: S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto S. Biles/Instagram
Foto Isabel Infantes/REUTERS
Foto AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
Foto AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
Foto AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
Foto AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
Foto MARIANA NEDELCU/REUTERS
Foto Kylie Cooper/REUTERS
Foto Kylie Cooper/REUTERS
Foto JUAN MEDINA/REUTERS
Foto David Banks/REUTERS
Foto J. Owens/Instagram
Foto J. Owens/Instagram
Foto J. Owens/Instagram
Foto J. Owens/Instagram
Foto J. Owens/Instagram
Foto J. Owens/Instagram