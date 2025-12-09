Obavijesti

VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Simone Biles: Pogledajte mi grudi prije i poslije operacije

Slavna gimnastičarka Simone Biles otkrila tajnu svoje tjelesne transformacije! Nakon estetskih operacija, oduševila fanove iskrenošću i samopouzdanjem. Njene priče o borbi i bolu inspiriraju
Najtrofejnija gimnastičarka svih vremena, Amerikanka Simone Biles (28), nikad nije skrivala detalje iz privatnog života, a sada je s milijunima pratitelja podijelila i tjelesnu transformaciju. Otvoreno je progovorila o estetskim operacijama i pokazala rezultate povećanja grudi. | Foto: Instagram
