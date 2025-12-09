FOTO Simone Biles: Pogledajte mi grudi prije i poslije operacije

Slavna gimnastičarka Simone Biles otkrila tajnu svoje tjelesne transformacije! Nakon estetskih operacija, oduševila fanove iskrenošću i samopouzdanjem. Njene priče o borbi i bolu inspiriraju
Najtrofejnija gimnastičarka svih vremena, Amerikanka Simone Biles (28), nikad nije skrivala detalje iz privatnog života, a sada je s milijunima pratitelja podijelila i tjelesnu transformaciju. Otvoreno je progovorila o estetskim operacijama i pokazala rezultate povećanja grudi.
U videu objavljenom na TikToku, Biles je prikazala snimke "prije i poslije" zahvata. U istom plavom topu i kratkim hlačama, samouvjereno je pokazala kako je izgledala prije, a kako izgleda sada. Uz objavu je kratko napisala: "Prije i poslije".
Njezina iskrenost oduševila je obožavatelje, koji su joj u komentarima pružili golemu podršku. Njezina odluka da javno govori o temi o kojoj mnoge zvijezde šute potaknula je lavinu pozitivnih reakcija.
"Vidi se da ti je ovo podiglo samopouzdanje i to je jedino važno. Izgledaš sjajno, Simone", napisao je jedan pratitelj. Drugi su se složili: "Izgledala si nevjerojatno i prije i poslije", dok je treći poručio: "Bravo što radiš ono zbog čega se osjećaš dobro!".
Biles je ranije za časopis People objasnila zašto je odlučila podijeliti svoje iskustvo.
- To sam jednostavno ja. Uvijek sam se trudila biti otvorena, iskrena i pristupačna. Ljudi se ne mogu poistovjetiti s osvajanjem olimpijskih medalja, ali mogu s onim kako se osjećamo u vlastitom tijelu - rekla je tada.
Gimnastičarka je otkrila i sve detalje operacije. Ugradila je silikonske implantate od 310cc, visokog profila, koji su postavljeni ispod mišića kako bi izgledali što prirodnije na njezinoj sitnoj građi od 142 cm i 48 kilograma. No oporavak i prva reakcija nisu bili laki.
- Oporavak je bio grub. Svi su lagali, ovo je prokleto boljelo. Nisam se mogla sama pomaknuti. Prvi dan me suprug Jonathan morao nositi iz kreveta u kupaonicu - ispričala je Biles.
Njezin suprug je igrač NFL-a Jonathan Owens, s kojim je u braku od 2023.
- Isprva sam se uplašila. Izgledale su kao vanzemaljske grudi, bile su mi do vrata. Rekla sam doktorici da ih izvadi, da moraju biti manje. Ali sada su savršene - priznala je kroz smijeh.
Osim povećanja grudi, Biles je priznala da je imala još dva zahvata: operaciju očnih kapaka (donja blefaroplastika) zbog, kako kaže, "užasnih podočnjaka" te korekciju ušne resice koju je poderala kao mlađa.
Otvorenošću Biles nastavlja pomicati granice, ne samo u sportu, već i u javnom govoru o izgledu, samopouzdanju i pravu na vlastiti izbor. Njezina poruka je jasna: "Sve dok volite sebe, to je jedino što je važno".
