FOTO Sjajni su! Pogledajte sve postere gradova domaćina na Svjetskom prvenstvu u Americi

Po prvi put u povijesti SP-a, tri umjetnika surađivala su na razvoju službenog plakata Mundijala. Umjetnici Carson Ting (Kanada), Minerva GM (Meksiko) i Hank Willis Thomas (Sjedinjene Američke Države)
SP 2026. prvi je turnir koji zajednički organiziraju tri nacije. Službeni plakat turnira slavi duh suradnje, uzbuđenje i jedinstvo ovog jedinstvenog trenutka. Tri umjetnika spojili su svoj talent i umjetničke stilove kako bi stvorili djelo koje pokazuje kako zajednička strast prema nogometu ujedinjuje svijet.
| Foto: fifa.com
Foto: fifa.com
| Foto: fifa.com
Guadalajara. Tamo će se odigrati četiri utakmice.
| Foto: fifa.com
Philadalphia. Igrat će se šest utakmica. Posljednju utakmicu grupne faze izabranici Zlatka Dalića igrat će 27. lipnja u Philadelphiji protiv Gane na stadionu Lincoln Financial Field
| Foto: fifa.com
Monterrey. Igrat će se četiri utakmice u tom gradu.
| Foto: fifa.com
Kansas City. Šest utakmica će se igrati ovdje.
| Foto: fifa.com
Los Angeles. Osam utakmica u "gradu anđela".
| Foto: fifa.com
San Francisco. Šest utakmica podno Golden Gate Bridgea.
| Foto: fifa.com
Toronto. Šest utakmica igrat će se pored jezera Ontario. "Vatreni" nakon Engleske putuju u Kanadu, gdje će se 24. lipnja u Torontu na BMO Fieldu sučeliti s Panamom.
| Foto: fifa.com
Vancouver. Sedam utakmica.
| Foto: fifa.com
Seattle. Tamo će se igrati šest utakmica.
| Foto: fifa.com
Boston. U gradu Celticsa igrat će se sedam utakmica.
| Foto: fifa.com
New York, New Jersey. Osam utakmica u "velikoj jabuci".
| Foto: fifa.com
Dallas. Čak devet utakmica će se ovdje igrati. Hrvatska nogometna reprezentacija smještena je u skupinu L, a turnir otvara pravim klasikom protiv Engleske. Ta utakmica igrat će se 17. lipnja na AT&T stadionu u Dallasu.
| Foto: fifa.com
Miami. Sedam utakmica na travi koju gazi Leo Messi.
| Foto: fifa.com
Mexico City. Na legendarnom stadionu Azteca igrat će se pet utakmica. Jedna od njih je otvaranje Mundijala.
| Foto: fifa.com
Houston. Sedam utakmica.
| Foto: fifa.com
Atlanta. Osam utakmica.
| Foto: fifa.com