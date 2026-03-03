Obavijesti

ODLIČNA IDEJA

FOTO Sjajni su! Pogledajte sve postere gradova domaćina na Svjetskom prvenstvu u Americi

Po prvi put u povijesti SP-a, tri umjetnika surađivala su na razvoju službenog plakata Mundijala. Umjetnici Carson Ting (Kanada), Minerva GM (Meksiko) i Hank Willis Thomas (Sjedinjene Američke Države)
FOTO Sjajni su! Pogledajte sve postere gradova domaćina na Svjetskom prvenstvu u Americi
SP 2026. prvi je turnir koji zajednički organiziraju tri nacije. Službeni plakat turnira slavi duh suradnje, uzbuđenje i jedinstvo ovog jedinstvenog trenutka. Tri umjetnika spojili su svoj talent i umjetničke stilove kako bi stvorili djelo koje pokazuje kako zajednička strast prema nogometu ujedinjuje svijet. | Foto: fifa.com
