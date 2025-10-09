Obavijesti

ČEŠKI NOGOMETAŠ

FOTO Sjećate ga se? Igrao za Dinamo pa postao MMA borac. Evo kako danas izgleda...

Ime Miroslava Slepičke (44) budi nostalgiju kod navijača Dinama. Češki napadač, koji je prije 15 godina tresao mreže u modrom dresu, ostao je upamćen ne samo po golovima, već i po jedinstvenom karijernom putu koji ga je s travnjaka odveo ravno u MMA kavez
