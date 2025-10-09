FOTO Sjećate ga se? Igrao za Dinamo pa postao MMA borac. Evo kako danas izgleda...

Ime Miroslava Slepičke (44) budi nostalgiju kod navijača Dinama. Češki napadač, koji je prije 15 godina tresao mreže u modrom dresu, ostao je upamćen ne samo po golovima, već i po jedinstvenom karijernom putu koji ga je s travnjaka odveo ravno u MMA kavez
Miroslav Slepička stigao je na Maksimir 2009. godine iz praške Sparte. U 40 nastupa za Dinamo, zabio je 13 golova i 12 puta asistirao, čineći ubojiti tandem s Mariom Mandžukićem.
O njegovoj kvaliteti svjedoči i izjava tadašnje Dinamove "desetke", Sammira: "S njim mi je bilo najbolje igrati. Bio je savršen tip napadača za ono što sam ja igrao."
Dijelio je svlačionicu s hrvatskim legendama Dejanom Lovrenom, Šimom Vrsaljkom, Marijem Mandžukićem, a upravo je s legendarnim Mandžom bio u najboljim odnosima.
Pamtim jedan mali restoran u blizini stadiona, zvali smo ga 'rupa'. Išao sam tamo s Mandžukićem i Sivonjićem, bilo je blizu nekog kolodvora, popili bismo rakiju i za*ebavali se, rekao je Slepička u razgovoru za Sportske novosti.
Nakon odlaska iz Dinama 2011. godine, Slepičkina karijera nastavila se dinamičnim tempom. Put ga je vodio preko njemačkog Greuther Fürtha, natrag u Češku gdje je ponovno zaigrao za Spartu Prag i 1. FK Příbram, a okušao se i u egzotičnoj Indiji, gdje je s uspjehom nosio dres FC Goa
Tijekom bogate karijere koja je trajala više od dva desetljeća, upisao je preko 300 profesionalnih nastupa i postigao više od 50 golova, a zabilježio je i dva nastupa za seniorsku reprezentaciju Češke. No, kada se činilo da se njegova profesionalna nogometna priča bliži kraju, Slepička je šokirao javnost odlukom da se okuša u mješovitim borilačkim vještinama (MMA).
Debi je bio spektakularan. U studenom 2016., samo dva dana nakon 35. rođendana, ušao je u kavez na GCF 36 priredbi. Protivnik, Tomáš Vrána, nije imao šanse. Slepička je furiozno krenuo, preuzeo kontrolu i ubojitim "ground-and-poundom" završio borbu za samo 84 sekunde, upisavši pobjedu nokautom. Ipak, ubrzo se odlučio vratiti nogometu, karijeru je završio 2020. godine.
Iako je profesionalnu karijeru službeno završio 2020. godine, Miroslav Slepička nikada nije prestao igrati. Danas, u 44. godini, nastupa za SK Tochovice u petoj češkoj ligi. "Zašto? Za svoj gušt, volim za*ebanciju. I dalje redovno zabijam golove, a imam dovoljno slobodnog vremena da uživam s djecom i obitelji", rekao je za Sportske novosti
Njegova posvećenost je nevjerojatna – i dalje trenira dvaput dnevno, kombinirajući nogomet s vježbama u teretani i borilačkim treninzima. Iako ne planira nove profesionalne borbe, pogotovo nakon što je noga operirana čak 12 puta, i dalje redovito odrađuje sparinge. S 42 godine uspješno je debitirao i u boksačkom ringu, dokazavši da je borbeni duh i dalje prisutan.
