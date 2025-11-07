FOTO Sjećate li se njega? Stigao je u Dinamo kao veliki talent, zabio Arsenalu pa otišao na jug

Sjećate li se Juniora Fernandesa? Čileanac je u Dinamo Zagreb stigao 2013. godine iz Bayer 04 Leverkusena kao veliki talent i odmah izazvao pažnju navijača i medija. Oduševio je hitrinom, atraktivnošću, a u Zagrebu je ostavio trag
Junior Fernandes je stigao u Dinamo kao veliki talent iz Bayer Leverkusena 2013. godine
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Odmah se svidio javnosti hitrinom, prodornošću i atraktivnošću, a "modri" su u njemu dobili zvijezdu i jakog aduta na lijevoj strani napada
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Zajedno sa Soudanijem na desnom krilu, činio je jedan od upečatljivijih krilnih dueta u Dinamu u posljednjih 15-ak godina
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Stigao sam u Dinamo da igram, zabijam i pokažem svoj talent. Cilj mi je bio pomoći klubu da osvoji trofeje i igrati dobro u Europi - rekao je po dolasku u klub
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Iako je imao blistavih trenutaka, "highlight" Dinamove epizode definitivno je gol Arsenalu u pobjedi 2-1 u Ligi prvaka 2015. godine
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Problemi su počeli krajem 2015. i početkom 2016. Fernandes je imao nesuglasice s trenerom Zoranom Mamićem zbog ponašanja i nediscipline, što je dovelo do privremenog prebacivanja u B‑momčad
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Pod kasnijim trenerom Ivaylom Petevom 2017. godine, Fernandes više nije bio u planovima prve momčadi Dinama. Klub je tražio rješenje za njegov daljnji transfer
| Foto:
U rujnu 2017. Fernandes je potpisao za turski klub Alanyaspor, čime je završilo njegovo poglavlje u Dinamu. Transfer je bio logičan potez s obzirom na njegovu starost i želju za novim izazovima u inozemstvu
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Za Dinamo je odigrao 159 utakmica i zabio 51 gol, uz 20 asistencija
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Junior Fernandes trenutačno igra za turski klub Ankara Keciörengücü. Potpisao je 14. srpnja 2025. i prema navodima ostaje pod ugovorom do 30. lipnja 2026
Foto: Instagram
A uživa i u privatnom životu
Foto: Instagram
