FOTO Sjećate se njega? Igrao za Dinamo i Rijeku, a Hajdukovi su mu navijači jedno zamjerili

Dino Drpić bio je velika zvijezda Dinama, ali njegovu karijeru obilježili su skandali i kockanje. Tijekom karijere igrao je i za Rijeku, a sada kada je napustio nogometni svijet, živi dalje od očiju javnosti
Bivši nogometaš Dino Drpić devet godina je igrao za Dinamo od 2000. do 2009. godine. Prošao je i omladinske kategorije kluba.
Sa zagrebačkim klubom osvojio je pet naslova prvaka Hrvatske i šest puta je podigao Rabuzinovo sunce.
Bio je poznat po brojnim skandalima, a njegova veza s pjevačicom Nives Celzijus bila je česta tema novinarskih članaka.
Par se upoznao 2004. i nakon nekoliko mjeseci veze su se oženili. Zajedno imaju dvoje djece, sina Leonea i kćer Taishu.
Zajedno su snimali i spot za pjesmu Bijesna.
Drpić se našao na sudu kada je svjedočio protiv Zdravka Mamića.
- Kada sam došao u Dinamo, Mamić me je dvije godine nagovarao da potpišem ugovor o zastupanju sa njime za period od 1999. do 2001. Nudio mi je auto, 1000 maraka mjesečno, a ja bih njemu morao davati 30 posto svih svojih primanja dok traje ugovor. Tata mi nije dao da potpišem takav ugovor - rekao je Drpić
Jednim se incidentom zamjerio navijačima Hajduka
Dogodilo se to nakon derbija između Dinama i Hajduka na maksimirskom stadionu u svibnju 2006. godine.
Dino Drpić je nakon završetka utakmice prišao južnoj tribini, ispod koje su bili smješteni navijači Hajduka i pokazao im stražnjicu
Zagrebačka policija ubrzo je protiv Drpića podnijela prijavu zbog “naročito drskog i nepristojnog ponašanja na javnom mjestu”. Disciplinski sudac Prve HNL kaznio ga je s 20.000 kuna, a Prekršajni sud u Zagrebu naknadno mu je izrekao i dodatnu novčanu kaznu od 1.000 kuna zbog “vrijeđanja moralnih osjećaja građana”
Za Rijeku je potpisao u sezoni 2011/2012. te je za Riječane zabio sedam golova.
Drpić je igrao za Karlsruher SC, AEK Atenu, ukrajinski Volyn Lutsh, Rijeku i DPMM FC iz Bruneja. Nakon završetka nogometne karijere, povukao se iz javnog života.
