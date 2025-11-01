Obavijesti

DINO DRPIĆ

FOTO Sjećate se njega? Igrao za Dinamo i Rijeku, a Hajdukovi su mu navijači jedno zamjerili

Dino Drpić bio je velika zvijezda Dinama, ali njegovu karijeru obilježili su skandali i kockanje. Tijekom karijere igrao je i za Rijeku, a sada kada je napustio nogometni svijet, živi dalje od očiju javnosti
Zapreši?: 1. HNL, 13. kolo, NK Inter - NK Dinamo
Bivši nogometaš Dino Drpić devet godina je igrao za Dinamo od 2000. do 2009. godine. Prošao je i omladinske kategorije kluba. | Foto: Davor Puklavec/24sata
