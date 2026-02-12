FOTO Sjećate se ovih nereda? Zbog ovoga je Marinić Kragić osuđen na rad za opće dobro...

Utakmica između Hrvatske i Češke na Euru 2016. odigrana 17. lipnja u Saint-Étienneu na stadionu Geoffroy-Guichard, ostala je zapamćena ne samo po rezultatu 2:2 nego i po ozbiljnim navijačkim neredima
Hrvatska je vodila 2:1 i bila nadomak pobjede kada je u 86. minuti skupina hrvatskih huligana smještenih iza gola zapalila i ubacila više baklji na travnjak. Jedna baklja eksplodirala je na terenu, a dio pirotehnike završio je u blizini redara, pri čemu je jedan od njih ozlijeđen
Sudac Mark Clattenburg prekinuo je utakmicu na nekoliko minuta dok su redari i vatrogasne službe uklanjali baklje i smirivali situaciju. Na tribini je istodobno došlo do fizičkog sukoba među samim hrvatskim navijačima, jer je dio prisutnih pokušao spriječiti izgrednike
Nakon što je utakmica nastavljena, Češka je u sudačkoj nadoknadi iz kaznenog udarca izjednačila na 2:2, čime je Hrvatska ostala bez gotovo sigurne pobjede
Francuska policija i hrvatske sigurnosne službe ubrzo su identificirale dio počinitelja. Radilo se o pripadnicima radikalne navijačke frakcije koja je već dulje vrijeme bila u sukobu s vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza. Motiv dijela izgrednika, prema kasnijim istragama i javnim istupima, bio je izazvati kaznu Uefe i na taj način nanijeti štetu Savezu kroz reprezentaciju
Nekoliko osoba je uhićeno, dio je procesuiran u Francuskoj, a pojedincima su izrečene zabrane prisustvovanja utakmicama
Uefa je Hrvatski nogometni savez kaznila novčanom kaznom od 100.000 eura te uvjetnom kaznom oduzimanja jednog boda u slučaju ponavljanja sličnog incidenta. Postojala je i ozbiljna prijetnja diskvalifikacije s turnira ako bi se nasilje ponovilo. Kazna je bila jedna od najstrožih izrečenih tijekom tog prvenstva
Incident u Saint-Étienneu nije bio izoliran događaj u kontekstu tadašnje situacije u hrvatskom nogometu. U prethodnim godinama već su se dogodili skandali, uključujući incident sa svastikom iscrtanoj na travnjaku Poljuda 2015. godine. U tom razdoblju dio radikalne navijačke scene otvoreno je vodio kampanju protiv vodstva Saveza
