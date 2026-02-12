FOTO Sjećate se ovih nereda? Zbog ovoga je Marinić Kragić osuđen na rad za opće dobro...

Hrvatska je vodila 2:1 i bila nadomak pobjede kada je u 86. minuti skupina hrvatskih huligana smještenih iza gola zapalila i ubacila više baklji na travnjak. Jedna baklja eksplodirala je na terenu, a dio pirotehnike završio je u blizini redara, pri čemu je jedan od njih ozlijeđen | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL