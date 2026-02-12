Obavijesti

U SAINT-ETIENNEU

FOTO Sjećate se ovih nereda? Zbog ovoga je Marinić Kragić osuđen na rad za opće dobro...

Utakmica između Hrvatske i Češke na Euru 2016. odigrana 17. lipnja u Saint-Étienneu na stadionu Geoffroy-Guichard, ostala je zapamćena ne samo po rezultatu 2:2 nego i po ozbiljnim navijačkim neredima
Saint-Etienne: Hrvatski "navija?i" na teren bacili baklje pa se me?usobno potukli
