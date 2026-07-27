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SAD ĆE ON U MIROVINU

FOTO Slavila je rođendan bez gaćica, organizirala prostituciju, zbog nje uhitili i poznatog suca

Slavko Vinčić (46), nogometni sudac, preživio skandal s drogom i prostitucijom, a nakon finala SP-a otišao je u mirovinu. Tijana Ajfon je organizirala zabavu na ranču na kojem se našao i on. Sve je demantirao
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FOTO Slavila je rođendan bez gaćica, organizirala prostituciju, zbog nje uhitili i poznatog suca
Slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić, jedno od najcjenjenijih imena u svijetu suđenja, završio je karijeru nakon finala Svjetskog prvenstva 2026. No put do najvažnije utakmice u svijetu nogometa za ovog 46-godišnjeg Mariborčanina nije bio nimalo jednostavan. | Foto: DPA/PIXSELL
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Slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić, jedno od najcjenjenijih imena u svijetu suđenja, završio je karijeru nakon finala Svjetskog prvenstva 2026. No put do najvažnije utakmice u svijetu nogometa za ovog 46-godišnjeg Mariborčanina nije bio nimalo jednostavan. | Foto: DPA/PIXSELL
Komentari 1

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