NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti

Supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa
FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti
Svijet nogometa iznenadila je vijest o navodnom razlazu jednog od najpoznatijih nizozemskih parova. | Foto: Instagram
