FOTO Šokantne scene s treninga SP-a: Šveđani rade uz ruševine

DALLAS, SAD - Dok se Šveđani pripremaju za ključnu utakmicu grupne faze protiv Japana (petak, 1 ujutro), jedini problem je što je stadion trenutačno usred renovacije, a tijekom radova došlo je i do djelomičnog urušavanja konstrukcije
Neobičan su trening u SAD-u imali reprezentativci Švedske.
| Foto: Hannah McKay
Neobičan su trening u SAD-u imali reprezentativci Švedske. |
Foto: Hannah McKay
Neobičan su trening u SAD-u imali reprezentativci Švedske.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Oni su, naime, trenirali na stadionu FC Dallasa u Teksasu.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Jedini problem je što je stadion trenutačno usred renovacije, a tijekom radova došlo je i do djelomičnog urušavanja konstrukcije.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Amerikanci su opisali to kao "manju nesreću", a najbitnije je kako urušenje nije poremetilo treninge Švedske, kao ni plan renovacije stadiona.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Inače, riječ je o renovaciji teškoj 182 milijuna dolara.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Nadogradnje su osmišljene kako bi se modernizirala tribina, proširile luksuzne lože i potpuno obnovila tehnološka infrastruktura stadiona.
| Foto: Hannah McKay
Ipak, mnogi se pitaju zar su treninzi Švedske zaista morali biti održani u ovakvim uvjetima.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Inače, Šveđani se pripremaju za ključnu utakmicu grupne faze.
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
U trećem će kolu odmjeriti snage s Japanom (petak, 1 ujutro)
| Foto: Hannah McKay
Šveđani nakon dva kola imaju pobjedu (5-1) nad Tunisom i poraz od 5-1 od Nizozemske
| Foto: Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay
Foto Hannah McKay