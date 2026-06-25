Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NEOBIČNI UVJETI

FOTO Šokantne scene s treninga SP-a: Šveđani rade uz ruševine

DALLAS, SAD - Dok se Šveđani pripremaju za ključnu utakmicu grupne faze protiv Japana (petak, 1 ujutro), jedini problem je što je stadion trenutačno usred renovacije, a tijekom radova došlo je i do djelomičnog urušavanja konstrukcije
FIFA World Cup 2026 - Sweden Training
Neobičan su trening u SAD-u imali reprezentativci Švedske. | Foto: Hannah McKay
1/24
Neobičan su trening u SAD-u imali reprezentativci Švedske. | Foto: Hannah McKay
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026