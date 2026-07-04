FOTO Spektakl na Aerodromu: 'Vatreni' stigli kući, pogledajte doček koji su priredili navijači!

Vatreni' su se vratili kući. Let iz Toronta kasnio je nešto dulje od planiranog, a umjesto oko 14.30 avion je sletio bliže 15 sati, no navijači koji su se strpljivo okupljali u Zračnoj luci Franjo Tuđman nisu odustali od dočeka. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL