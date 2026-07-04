FOTO Spektakl na Aerodromu: 'Vatreni' stigli kući, pogledajte doček koji su priredili navijači!

Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela je u Zračnu luku Franjo Tuđman u Zagrebu, a oko tri stotine navijača dočekalo ih je pjesmama i ovacijama
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Vatreni' su se vratili kući. Let iz Toronta kasnio je nešto dulje od planiranog, a umjesto oko 14.30 avion je sletio bliže 15 sati, no navijači koji su se strpljivo okupljali u Zračnoj luci Franjo Tuđman nisu odustali od dočeka.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Vatreni' su se vratili kući. Let iz Toronta kasnio je nešto dulje od planiranog, a umjesto oko 14.30 avion je sletio bliže 15 sati, no navijači koji su se strpljivo okupljali u Zračnoj luci Franjo Tuđman nisu odustali od dočeka. |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Vatreni' su se vratili kući. Let iz Toronta kasnio je nešto dulje od planiranog, a umjesto oko 14.30 avion je sletio bliže 15 sati, no navijači koji su se strpljivo okupljali u Zračnoj luci Franjo Tuđman nisu odustali od dočeka.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Još dok su čekali, počele su pjesme. "Moja Domovina" odjeknula je hodnikom Zračne luke, a navijači su htjeli pokazati igračima da ih podržavaju bez obzira na rezultat u Torontu.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Hrvatska je ispala od Portugala 2-1 u šesnaestini finala, u jednoj od najdramatičnijih utakmica ovogodišnjeg Mundijala. Tri poništena gola, stativa, penal, 'vatreni' su se borili do samog kraja, ali nije bilo dovoljno.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
'Vatreni' su izašli pred navijače koji su ih dočekali onako kako zaslužuju, s toplinom, zahvalnošću i ponosom. Bez obzira na ispadanje, Hrvatska se vraća dignutih glava.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Nisu svi igrači stigli na doček, dio reprezentativaca odlučio je odmah po završetku Mundijala otići na zasluženi odmor, a među njima je i Luka Modrić.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL