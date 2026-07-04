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DOBRODOŠLICA HEROJIMA

FOTO Spektakl na Aerodromu: 'Vatreni' stigli kući, pogledajte doček koji su priredili navijači!

Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela je u Zračnu luku Franjo Tuđman u Zagrebu, a oko tri stotine navijača dočekalo ih je pjesmama i ovacijama
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Velika Gorica: Do?ek hrvatske nogometne reprezentacije
Vatreni' su se vratili kući. Let iz Toronta kasnio je nešto dulje od planiranog, a umjesto oko 14.30 avion je sletio bliže 15 sati, no navijači koji su se strpljivo okupljali u Zračnoj luci Franjo Tuđman nisu odustali od dočeka. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Vatreni' su se vratili kući. Let iz Toronta kasnio je nešto dulje od planiranog, a umjesto oko 14.30 avion je sletio bliže 15 sati, no navijači koji su se strpljivo okupljali u Zračnoj luci Franjo Tuđman nisu odustali od dočeka. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 18

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