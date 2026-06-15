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FOTO Spektakl u Dallasu uoči 'vatrenih': Pogledajte velebno zdanje od milijardu dolara

Upravo na ovom spektakularnom zdanju hrvatska nogometna reprezentacija otvorit će svoj put na Svjetskom prvenstvu 2026. godine
Dallas: Stadion AT&T na kojem će igrati Hrvatska i Engleska
Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi stiglo je i u Teksas, a prva utakmica odigrana na monumentalnom AT&T stadionu u Dallasu ponudila je sve što nogomet čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu: dramu, preokrete i fantastičnu atmosferu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi stiglo je i u Teksas, a prva utakmica odigrana na monumentalnom AT&T stadionu u Dallasu ponudila je sve što nogomet čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu: dramu, preokrete i fantastičnu atmosferu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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