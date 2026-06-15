FOTO Spektakl u Dallasu uoči 'vatrenih': Pogledajte velebno zdanje od milijardu dolara

Upravo na ovom spektakularnom zdanju hrvatska nogometna reprezentacija otvorit će svoj put na Svjetskom prvenstvu 2026. godine
Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi stiglo je i u Teksas, a prva utakmica odigrana na monumentalnom AT&T stadionu u Dallasu ponudila je sve što nogomet čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu: dramu, preokrete i fantastičnu atmosferu
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi stiglo je i u Teksas, a prva utakmica odigrana na monumentalnom AT&T stadionu u Dallasu ponudila je sve što nogomet čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu: dramu, preokrete i fantastičnu atmosferu |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi stiglo je i u Teksas, a prva utakmica odigrana na monumentalnom AT&T stadionu u Dallasu ponudila je sve što nogomet čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu: dramu, preokrete i fantastičnu atmosferu
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
U okršaju skupine F, Nizozemska i Japan odigrali su neriješeno 2-2 u utakmici koja je bila sjajna najava onoga što na istom mjestu čeka i Hrvatsku već u srijedu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Iako je prvo poluvrijeme završilo bez golova, nastavak je donio pravu eksploziju.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Nizozemci su poveli u 51. minuti kada je kapetan Virgil van Dijk glavom zabio za 1-0. No, uporni Japanci, poznati po svojoj borbenosti, vratili su se samo šest minuta kasnije lijepim golom Keita Nakamure.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Novo vodstvo "oranjama" donio je Crysencio Summerville u 64. minuti, no kada se činilo da će tri boda otići u Europu, Japan je izveo posljednji juriš.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U 89. minuti, nakon kornera, Daichi Kamada bio je najspretniji u gužvi i postavio konačnih 2-2, izazvavši delirij na tribinama među svojim navijačima.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Atmosfera je bila električna. Pred službeno 69.285 gledatelja, navijači obje reprezentacije stvorili su nezaboravan dekor.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Posebno su se istaknuli Japanci koji su uz pomoć bubnjeva neumorno bodrili svoje igrače, ali ni Nizozemci u prepoznatljivoj narančastoj boji nisu zaostajali.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bio je to pravi nogometni praznik koji je potvrdio da je Dallas spreman za najveću svjetsku pozornicu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Utakmica je odigrana na AT&T stadionu, zdanju koje za potrebe Prvenstva nosi ime Dallas Stadium.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Riječ je o jednom od najmodernijih i najskupljih sportskih objekata na svijetu, poznatom i pod nadimkom "Jerry World", prema vlasniku Dallas Cowboysa Jerryju Jonesu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Stadion, čija je izgradnja stajala preko milijardu dolara, pravo je arhitektonsko čudo, no njegova najvažnija karakteristika za ovaj ljetni turnir jest potpuna klimatizacija.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Zahvaljujući pomičnom krovu koji je za vrijeme utakmice bio zatvoren i moćnom sustavu hlađenja, uvjeti za igru i gledanje bili su savršeni, unatoč teksaškim vrućinama koje vani prelaze 35 Celzijevih stupnjeva.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
To je ključna prednost koju imaju samo tri od 16 stadiona domaćina. Oduševljenje nisu krili ni europski navijači, naviknuti na drugačije uvjete.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
- Bilo je sjajno, zaista sjajno. Uistinu američki! Kakav stadion, nevjerojatno. Mi u Europi nemamo ništa slično. I klimatiziran je. Stvarno je dobro - rekao je jedan nizozemski navijač za američke medije.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Osim ugode, navijači su pohvalili i besprijekornu organizaciju. Mnogi su istaknuli kako je dolazak i odlazak sa stadiona bio iznenađujuće jednostavan i brz, bez velikih gužvi, što je za događaj s gotovo 70.000 ljudi pravo postignuće.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Upravo na ovom spektakularnom zdanju hrvatska nogometna reprezentacija otvorit će svoj put na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Prvi protivnik izabranika Zlatka Dalića bit će stari rival, Engleska. Utakmica je na rasporedu u srijedu, 17. lipnja, u kasnom večernjem terminu po hrvatskom vremenu, točnije u 22 sata.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL