FOTO Sportska novinarka otišla s HTV-a, a sad uživa daleko od Hrvatske: 'Samo da se javim...'

Mirna Zidarić napustila je javnu televiziju i prigrlila novi život. Putovanja, vlastiti biznis i mir sada su njezina svakodnevica. Iznenadila je mnoge, ali pronašla slobodu i sreću
Fotografije s pješčanih plaža, u elegantnim haljinama i kupaćim kostimima, pokazale su koliko Mirna Zidarić (55) nekoliko mjeseci nakon odlaska s javne televizije uživa u životu i da joj promjena itekako godi. "Samo da se javim", napisala je u objavi s Maldiva, a onda obožavatelje počastila s još fotki rajskog otočja.
"Čak i ako se palma naginje na krivu stranu, i dalje izgleda veličanstveno... životne lekcije prihvaćene. Ako ti život ne pruži hlad, napravi vlastiti ili barem pronađi fotogeničan kut", napisala je Mirna Zidarić uz jednu od fotografija s egzotičnog odmora, dodajući kako je zahvalna što je dobila "sjedalo u prvom redu" za ljepote ovog svijeta.
Upravo su te poruke i pravi bijeg od jesenske magle i mraza, kada je otputovala na Maldive, postali najbolja slika njezinog novog života.
Danas, nekoliko mjeseci nakon velikog životnog zaokreta, Mirna živi životom o kakvom je, priznaje, dugo maštala: ispunjenim putovanjima, vlastitim biznisom i, najvažnije, mirom.
Tri desetljeća bila je jedno od najprepoznatljivijih lica sportskog programa, a njezin glas i pojava bili su sinonim za izvještavanje s najvećih svjetskih borilišta.
No u travnju 2025. Mirna Zidarić odlučila je povući potez koji je mnoge iznenadio, ali nju potpuno oslobodio. Nakon 30 godina karijere na Hrvatskoj radioteleviziji, prihvatila je otpremninu u sklopu plana restrukturiranja, predala službenu karticu i s osmijehom zatvorila vrata Prisavlja.
Umjesto stresnih rokova, jurnjave za izjavama i adrenalina koji donosi Dnevnik uživo, njezina je svakodnevica sada ispunjena drugačijim ritmom. Vodi vlastiti obrt, piše kolumne, moderira konferencije i putuje svijetom sa suprugom Zoranom.
Odluku o odlasku nije dnijela preko noći, ali trenutak je bio simboličan. Proslavivši 55. rođendan, shvatila je da je vrijeme za nove izazove. Iako je sportsko novinarstvo bila njezina prva ljubav, dinamika tog posla uzela je svoj danak.
"Odluka je dugo sazrijevala i poklopila se s poslovnim planom uprave koja se odlučila na smanjenje broja zaposlenih. Sa stečenim znanjima nisam željela tapkati u mjestu i čekati mirovinu jer znam da svatko od nas u ovim godinama ima još mnogo prostora za osobni rast. Najveća promjena je sloboda izbora, a ona je neprocjenjiva", rekla je Mirna opisujući trenutak kada je prelomila.
Nije dugo mirovala. Gotovo odmah nakon odlaska, Mirna je pokrenula vlastiti obrt za medijske usluge pod nazivom "Nazovi M". Iako mnogi naziv povezuju s kultnim likom M iz filmova o Jamesu Bondu, šeficom tajne službe MI6, inspiracija je zapravo došla od drugog filmskog velikana.
Kroz obrt sada surađuje s raznim brendovima, vodi panele i konferencije, a piše i kolumne o temama koje su joj sada u fokusu: zdravlju, ravnoteži i osobnom zadovoljstvu. Razlika u odnosu na rad na televiziji je ogromna, prvenstveno u razini stresa.
Jedna od najvećih prednosti novog načina života su slobodni vikendi i mogućnost putovanja bez ograničenja koja nameće fiksno radno vrijeme. Odmah nakon odlaska s televizije, u travnju 2025., sa suprugom se uputila u Pariz.
Važan dio njezinog novog "slow living" životnog stila je briga o tijelu. Strast prema vježbanju odlučila je podijeliti i s drugima kroz projekt "Serijsko vježbanje". Riječ je o radionici koju je organizirala u listopadu, a cilj je bio naučiti ljude kako vježbati dok gledaju omiljene serije, umjesto da posežu za nezdravim grickalicama.
Kroz sve promjene, najveća podrška joj je suprug Zoran Zidarić, ugledni arhitekt s kojim je u braku od 1994. Upoznali su se na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992., a njihova ljubavna priča traje i danas.
Uz vođenje obrta i putovanja, Mirna ima još jednu veliku ambiciju, napisati knjigu, roman s pričama iz 30-godišnjeg iskustva, ali kaže kako neće žuriti.
