FOTO Sportska novinarka otišla s HTV-a, a sad uživa daleko od Hrvatske: 'Samo da se javim...'

Mirna Zidarić napustila je javnu televiziju i prigrlila novi život. Putovanja, vlastiti biznis i mir sada su njezina svakodnevica. Iznenadila je mnoge, ali pronašla slobodu i sreću
Fotografije s pješčanih plaža, u elegantnim haljinama i kupaćim kostimima, pokazale su koliko Mirna Zidarić (55) nekoliko mjeseci nakon odlaska s javne televizije uživa u životu i da joj promjena itekako godi. "Samo da se javim", napisala je u objavi s Maldiva, a onda obožavatelje počastila s još fotki rajskog otočja. | Foto: Instagram
