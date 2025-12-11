FOTO Sportska novinarka zbog bizarne navike ostavila dečka. 'Nosio je to i tijekom seksa...'

Poznata američka sportska novinarka i TV voditeljica Joy Taylor, koja se nedavno našla u središtu velikog skandala, ponovno je privukla pažnju javnosti, ali ovaj put zbog urnebesne anegdote iz svog ljubavnog života
Taylor (38) je ispričala kako je tijekom pandemije upoznala muškarca preko aplikacije za upoznavanje Raya, namijenjene poznatima i utjecajnima. Sve je bilo u redu dok nisu završili u krevetu.
Taylor (38) je ispričala kako je tijekom pandemije upoznala muškarca preko aplikacije za upoznavanje Raya, namijenjene poznatima i utjecajnima. Sve je bilo u redu dok nisu završili u krevetu.
- On je bio jako drag. No, znate one male uređaje koji prate potrošnju kalorija. Nosio ga je tijekom seksa - ispričala je Taylor i dodala kako preko toga jednostavno nije mogla prijeći. Nisam to mogla podnijeti. Inače nisam osoba koju sitnice mogu lako odbiti, ali pomislila sam: "Nema šanse da imaš tu stvar upaljenu tijekom seksa". Zašto moraš brojati kalorije? - rekla je voditeljica, objasnivši da je ta bizarna navika na kraju presudila njihovoj vezi.
Ova anegdota dolazi u vrijeme kada je Taylorin privatni i profesionalni život pod velikim povećalom javnosti. Početkom 2025. godine našla se na popisu optuženih u eksplozivnoj tužbi koju je podnijela Noushin Faraji, bivša frizerka televizijske kuće Fox Sports.
Glavne optužbe usmjerene su prema poznatom sportskom komentatoru Skipu Baylessu, za kojeg Faraji tvrdi da joj je nudio 1,5 milijuna dolara za seksualne odnose, što je ona uporno odbijala.
U tužbi se teško tereti i sama Joy Taylor. Frizerka tvrdi da je Taylor svoju poziciju voditeljice u popularnoj emisiji "Undisputed" dobila zahvaljujući seksualnoj vezi s tadašnjim izvršnim potpredsjednikom Fox Sportsa, Charliejem Dixonom. Navodno je Dixon inzistirao na njezinom angažmanu unatoč protivljenju Skipa Baylessa.
Prema navodima iz tužbe, Taylor je bila svjesna neprimjerenog ponašanja na televiziji. Kada se Faraji povjerila Taylor da ju je Dixon neprimjereno dirao i hvatao za stražnjicu na njezinoj rođendanskoj zabavi, Taylor joj je navodno odbrusila:- Preboli to. I ja imam ovaj posao samo zbog Dixona, a ti si ovdje jer sam te ja tražila. On nam oboma može oduzeti posao - stoji u tužbi.
Faraji također tvrdi da je Taylor kasnije iskoristila svoju seksualnost kako bi osigurala mjesto i u drugoj emisiji, "Speak for Yourself", kroz vezu s kolegom Emmanuelom Achom.
Nekoliko mjeseci nakon što je tužba dospjela u javnost, Fox Sports je ukinuo Taylorinu emisiju "Speak", a njezin ugovor nije obnovljen. Iako je Taylor u jednom intervjuu izjavila da njezin odlazak "nema nikakve veze s tužbom", vrijeme događaja sugerira drugačije. Mnogi vjeruju da je medijska kuća odlučila napraviti čistku kako bi se distancirala od skandala.
Nakon odlaska s televizije, Taylor se posvetila svom podcastu u kojem sve otvorenije govori o svom životu. U razgovoru s bivšim košarkašem Camom Newtonom priznala je da je prošla kroz iznimno teško razdoblje.
- Prošla sam kroz proces žalovanja. Bilo je to jedinstveno iskustvo. Prošla sam kroz puno sranja u životu, ali ovo je bilo drugačije. Bilo je vrlo, vrlo mračnih trenutaka - rekla je Taylor, dodavši kako su joj pomogli terapija, lijekovi i podrška bliskih ljudi.
Iako je skandal slomio u mnogočemu, tvrdi da će iz svega izaći kao drugačija osoba. Kroz svoj podcast sada gradi novu karijeru, daleko od reflektora velike televizijske mreže
