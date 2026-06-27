Obavijesti

Galerija

Komentari 18
VELIKI POVRATAK

FOTO Srpska kraljica pješčanika nakon 10 godina opet nastupila u Zagrebu! Nasmiješila i Sandru

Ivana Španović (36), ikona srpske atletike, nakon dugo vremena nastupila je na zagrebačkom mitingu. Tamo se družila i sa Sandrom Elkasević, koja je zbog ozljede s tribina pratila Hanžekovićev memorijal. Privatni život Ivane Španović bio joj je pun turbulencija, ali ostala je dostojanstvena
FOTO Srpska kraljica pješčanika nakon 10 godina opet nastupila u Zagrebu! Nasmiješila i Sandru
Iako se okušala u karateu, rukometu i odbojci, atletika je zarobila njezino srce. A Ivana Španović (36) u petak je nakon dugo vremena opet nastula u Zagrebu, na Hanžekovićevom memorijalu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
1/72
Iako se okušala u karateu, rukometu i odbojci, atletika je zarobila njezino srce. A Ivana Španović (36) u petak je nakon dugo vremena opet nastula u Zagrebu, na Hanžekovićevom memorijalu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
Komentari 18

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026