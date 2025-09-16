FOTO Srpska kraljica pješčanika podbacila na SP-u. Nakon silnih medalja i razvoda kraj je blizu

Ivana Španović (35), ikona srpske atletike, pri kraju briljantne karijere nije se plasirala u finale SP-a u Tokiju u novoj disciplini, troskoku. Privatni život bio joj je pun turbulencija, ali ostala je dostojanstvena
Ime Ivane Španović odzvanja atletskim stadionima kao sinonim za pobjedu, eleganciju i nevjerojatnu mentalnu snagu. Ona nije samo najuspješnija srpska atletičarka svih vremena, već globalna sportska ikona čija je karijera priča o ostvarenju snova, bolnim povratcima i otpornosti koja nadilazi granice sporta.
Svjetsko prvenstvo u Tokiju neće joj ostati u lijepom sjećanju jer je u novoj disciplini, troskoku, s rezultatom 13,82 metra završila 16. u kvalifikacijama, četiri centimetra kratka od mjesta među 12 najboljih u finalu.
Iza blještavila 15 medalja s najvećih natjecanja i 31 nacionalnog rekorda, stoji žena koja se s istom strašću borila s ozljedama, životnim turbulencijama i na koncu, s emotivnim oproštajem na Olimpijskim igrama u Parizu, koji je dirnuo cijelu regiju.
Rođena 10. svibnja 1990. u Zrenjaninu, Ivana je od malih nogu bila predodređena za sport. Prvu inspiraciju pronašla je u medaljama svoje majke Vesne, bivše atletičarke, koje su je uvele u "kraljicu sportova".
Iako se okušala u karateu, rukometu i odbojci, atletika je zarobila njezino srce. Pod vodstvom trenera Janija Hajdua, a kasnije i Gorana Obradovića, s kojim je ispisala povijest, njezin je talent procvjetao.
Već kao juniorka, zlatom na Svjetskom prvenstvu 2008. i Univerzijadi 2009., najavila je dolazak jedne od najvećih skakačica u dalj svoje generacije.
Njezin proboj na veliku scenu dogodio se 2013. u Moskvi, kada je skokom od 6,82 metra osvojila svjetsku broncu, prvu medalju za Srbiju na svjetskim prvenstvima na otvorenom.
Paralelno je postala apsolutna vladarica Dijamantne lige, osvojivši nevjerojatnih pet trofeja. Ipak, njezina je dominacija bila najizraženija u dvorani. Tri uzastopna europska zlata i dva svjetska okrunjena su povijesnim skokom u Beogradu 2017.
Pred domaćom publikom letjela je do nestvarnih 7,24 metra, trećeg najboljeg rezultata svih vremena u dvorani. San o svjetskom zlatu na otvorenom, nakon kontroverznog četvrtog mjesta u Londonu 2017. kada joj je medalju odnio startni broj, konačno je ostvarila u Budimpešti 2023. skokom od 7,14 metara, kompletiravši sve najveće titule.
Ivanin put bio je popločan i teškim izazovima. Kroz karijeru se borila s lomovima metatarzalne kosti, ozljedama zadnje lože i puknućem Ahilove tetive. Svaki pad bio je samo uvertira u još spektakularniji povratak, čime je postala simbolom neslomljive volje.
Borba s puknutom Ahilovom tetivom, s kojom je skakala cijelu godinu, dovela ju je do bolne eliminacije u kvalifikacijama Olimpijskih igara u Parizu.
"Bila je ludost pojaviti se ovdje... ako sam mogla zamisliti svoj kraj, on bi bio ovdje", rekla je na rubu suza, najavljujući kraj jedne veličanstvene karijere.
Turbulencije nisu zaobilazile ni njezin privatni život. Nakon desetogodišnje veze s Vladimirom Kumrićem, sreću je pronašla s fitness instruktorom Markom Vuletom.
Vjenčali su se 2021. na idiličnom ranču, a Ivana je do oltara prošetala u tenisicama, ponosno uzevši prezime Vuleta. No brak je potrajao tek nešto više od dvije godine. Krajem 2023., vijest o razvodu iznenadila je javnost.
"Oboje smatramo ovo zajedničkim neuspjehom", poručila je Ivana u emotivnoj izjavi za medije, potvrđujući da su se njihovi životni putevi razišli.
Na društvenim mrežama vratila je djevojačko prezime Španović, a mir je potražila na pripremama u Južnoj Africi, dijeleći inspirativne poruke o snazi i otpornosti.
Iza stroge discipline vrhunske sportašice, koja je zbog anemije morala paziti na prehranu, krije se "obična djevojka" s malim životnim zadovoljstvima.
U jednom je intervjuu otkrila svoje slabosti: kolače, Nutellu i rakiju. Na pitanje voditeljice čemu najteže odolijeva tijekom priprema, bez oklijevanja je odgovorila: "Rakiji".
Prepoznatljiva po jedinstvenom modnom stilu i neonskim noktima koji su postali njezin zaštitni znak, Ivana je uvijek plijenila pažnju.
Iako se suočavala s neugodnostima, poput bizarnog slučaja kada je njezin video s treninga završio na stranici za odrasle ili kontroverze jer nije bila pozvana na slavlje s ostalim srpskim sportašima nakon osvajanja svjetskog zlata, uvijek je ostajala dostojanstvena.
