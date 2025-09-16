Obavijesti

IVANA NIJE USPJELA

FOTO Srpska kraljica pješčanika podbacila na SP-u. Nakon silnih medalja i razvoda kraj je blizu

Ivana Španović (35), ikona srpske atletike, pri kraju briljantne karijere nije se plasirala u finale SP-a u Tokiju u novoj disciplini, troskoku. Privatni život bio joj je pun turbulencija, ali ostala je dostojanstvena
Ime Ivane Španović odzvanja atletskim stadionima kao sinonim za pobjedu, eleganciju i nevjerojatnu mentalnu snagu. Ona nije samo najuspješnija srpska atletičarka svih vremena, već globalna sportska ikona čija je karijera priča o ostvarenju snova, bolnim povratcima i otpornosti koja nadilazi granice sporta. | Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell
