IVANA MAKSIMOVIĆ ANĐUŠIĆ

FOTO Srpska olimpijka pušku je u ruke uzela već sa 11 godina

Srpska olimpijka Ivana Maksimović Anđušić osvojila je srebro u Londonu 2012. i tako donijela Srbiji jubilarnu stotu medalju na Olimpijskim igrama. U braku je s košarkašem Danilom Anđušićem s kojim ima tri sina
Ivana Maksimović Anđušić je bivša srpska sportašica koja se natjecala u puški trostavu. Njezin hitac na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. postao je dio nacionalne povijesti | Foto: Instagram
