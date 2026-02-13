FOTO Srpska olimpijka pušku je u ruke uzela već sa 11 godina

Srpska olimpijka Ivana Maksimović Anđušić osvojila je srebro u Londonu 2012. i tako donijela Srbiji jubilarnu stotu medalju na Olimpijskim igrama. U braku je s košarkašem Danilom Anđušićem s kojim ima tri sina
Ivana Maksimović Anđušić je bivša srpska sportašica koja se natjecala u puški trostavu. Njezin hitac na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. postao je dio nacionalne povijesti
Kći olimpijskog pobjednika, supruga proslavljenog košarkaša i majka trojice sinova, Ivana je ispisala stranice koje nadilaze sportske arene
Njezin otac, Goran Maksimović, legenda je jugoslavenskog i srpskog streljaštva, čovjek koji je na Olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine osvojio zlato
Iako je prve sportske korake napravila na teniskom terenu, s jedanaest godina je pušku uzela u ruke i bilo je jasno da je talent naslijedila
U finalu discipline malokalibarska puška trostav, Ivana Maksimović borila se s najboljim svjetskim streljačicama. Amerikanka Jamie Lynn Gray bila je dominantna i jurila je prema zlatu s novim olimpijskim rekordom
Unatoč ogromnom pritisku, uspjela je ostati smirena i s ukupnim rezultatom od 687,5 krugova osvojila je srebrnu medalju. Bio je to trenutak čiste euforije.
Bio je to jedan od četiri odličja koja je Srbija osvojila na tim Igrama, a Ivana je preko noći postala nacionalna heroina i zasluženo dobila nadimak "Srebrna dama". Njezina medalja bila je stota olimpijska medalja za Srbiju
U braku je s košarkašem Danilom Anđušićem
Priznao je da joj se divio izdaleka, gledajući je na televiziji dok je nizala uspjehe
Vjenčali su se u lipnju 2015. na Santoriniju
Ona razumije kada imam lošu utakmicu, kada mi treba odmor, što mi treba reći. Isto je i s moje strane kada ona ima natjecanje. To zaista pomaže. Ona je... ma ne vjerojatno... ona je sigurno moja najveća podrška od prvog dana, a ja se trudim biti podrška njoj - rekao je Danilo
Kruna Ivanine karijere u simboličkom smislu stigla je 2016. godine na Olimpijskim igrama u Riju, gdje joj je pripala iznimna čast da nosi zastavu Srbije na svečanoj ceremoniji otvaranja
