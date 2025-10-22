Obavijesti

FOTO Što to pokazuje Yamalova djevojka? Zezala se s Olmom

Barcelona razbila Olympiacos 6-1! Lamine Yamal zabio s bijele točke, posvetio gol reperici Nicki Nicole iz publike. Ljubavna priča para osvaja naslovnice

Barcelona se stabilizirala i slavila u prvenstvu i Ligi prvaka nakon razočaravajućih poraza od PSG-a i Seville prije reprezentativne stanke. U trećem kolu elitnog klupskog europskog natjecanja, Katalonci su "razbili" Olympiacos 6-1 na Montjuicu. Fermin Lopez bio je igrač utakmice zahvaljujući hat-tricku, a među strijelcima je bio i 18-godišnji Lamine Yamal.

Senzacionalni tinejdžer bio je precizan s bijele točke, a gol je posvetio svojoj djevojci, 25-godišnjoj reperici Nicki Nicole iz Argentine koja ga je ponosno pratila s tribina. Zaljubljeni par nedavno je resetirao baterije u Hrvatskoj, a taj je odmor očito dobro došao Yamalu, koji se oporavio od ozljede i vratio s osmijehom na travnjak.

Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik
Nicki je utakmicu gledala u društvu bivšeg nogometaša Dinama, Danija Olma, a s njima je bio i jedan od najboljih nogometaša svijeta, Raphinha, koji je završio na petom mjestu u izboru za Zlatnu loptu.

Olmo i Raphinha zbog ozljeda nisu bili dostupni Hansiju Flicku, kojeg može tješiti činjenica kako bi Brazilac trebao biti u sastavu za El Clasico u nedjelju.

Inače, Yamal i Nicole ne skrivaju svoju vezu, koja se brzo lansirala na naslovnice svjetskih medija. Ona je rekla kako je duboko zaljubljena u Yamala, koji joj je nakon gola protiv Olympiacosa s travnjaka "poslao pusu".

A trenera Flicka nije briga što radi Yamal u privatno vrijeme, dok to ne utječe na njegovu karijeru.

- Meni je važno ono što on radi dok je s klubom. A on se puno trudi i predano trenira. Ne petljam se u njegov privatni život - naglasio je Flick.

