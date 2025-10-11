Zvijezda Barcelone trenutačno se oporavlja od ozljede i propušta okupljanje španjolske reprezentacije pa je skočio do Hrvatske
NA KORNATIMA
Lamine Yamal došao u Hrvatsku
Čitanje članka: < 1 min
Lamine Yamal (18) nalazi se u Hrvatskoj. Na Instagramu je Nicki Nicole objavila priču s njime iz helikoptera, a ispod se vidi da je riječ o Kornatima.
Mlada zvijezda Barcelone propušta reprezentativno okupljanje zbog ozljede pa je pauzu iskoristio da posjeti hrvatsku obalu. Ove je sezone za Katalonce nastupio u pet utakmica i zabio dva gola, uz četiri asistencije.
Yamalovu priču na Instagramu pogledajte OVDJE
Uskoro opširnije...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku