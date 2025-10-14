Obavijesti

BARA OTKRIO

Nadrealne scene: 'S Yamalom sam gledao utakmicu Kustošije'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kustošija posljednjih godina bilježi izvanredne transfere kakvima se ne bi posramili ni prvoligaši. Za višemilijunske iznose prodani su Rodolfo Aloko, Din Klapija, Beye Coulibaly i Mikayil Faye...

Zvijezda Barcelone Lamine Yamal (18) iskoristio je odmor tijekom rehabilitacije od ozljede pubične kosti za boravak u Hrvatskoj. U društvu djevojke Nicki Nicole, argentinske pjevačice, Yamal je posjetio Kornate i uživao na jadranskoj obali. Pratio ih je poznati hrvatski agent Andy Bara, koji vodi jednu od najvećih menadžerskih agencija, Niagaru.

Iako je društvo uživalo u prirodnim ljepotama Hrvatske, ipak su izdvojili vrijeme i za nogomet. Tako su Yamal i Bara zajedno gledali utakmicu hrvatskog trećeligaša Kustošije. Riječ je o klubu koji je ispao iz druge lige, a Bara, kako sam tvrdi, ondje surađuje i pomaže u razvoju kluba koristeći svoje mnogobrojne kontakte.

Klub posljednjih godina bilježi izvanredne transfere kakvima se ne bi posramili ni prvoligaši. Za višemilijunske iznose prodani su Rodolfo Aloko, Din Klapija, Beye Coulibaly i Mikayil Faye. Upravo je Faye dobar prijatelj s Yamalom, a zajedno su igrali i u Barci B.

- S Lamineom sam pogledao utakmicu između Kustošije i Bjelovara. Pitao me je li to klub u kojem je igrao Mikayil Faye, koji je sada u Cremoneseu. Pa smo zvali Fayea na videopoziv. Oni su prijatelji, igrali su zajedno - ispričao je Bara u Podcast Inkubatoru.

