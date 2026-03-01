Obavijesti

FOTO Stojković se ispričavao navijačima, a Mario Kovačević djelovao zamišljeno na klupi

Dinamo je pobijedio Goricu 4-2 u posljednjoj utakmici 24. kola HNL-a, a opet je sjajan bio Luka Stojković s golom i asistencijom. Kad je zabio gol, ispričao se navijačima zbog crvenog kartona kojeg je dobio u Genku
SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica
Dinamo je pobijedio Goricu 4-2 u posljednjoj utakmici 24. kola HNL-a, a opet je sjajan bio Luka Stojković s golom i asistencijom. Kad je zabio gol, ispričao se navijačima zbog crvenog kartona kojeg je dobio u Genku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
