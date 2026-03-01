FOTO Stojković se ispričavao navijačima, a Mario Kovačević djelovao zamišljeno na klupi

Dinamo je pobijedio Goricu 4-2 u posljednjoj utakmici 24. kola HNL-a, a opet je sjajan bio Luka Stojković s golom i asistencijom. Kad je zabio gol, ispričao se navijačima zbog crvenog kartona kojeg je dobio u Genku
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Dinamov ofenzivac je dobio tri crvena kartona ove sezone, a dva protiv Gorice. Ovog puta ipak se uspio susdržati
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
A zabio je fantastičan gol lijevom nogom nakon "lažnjaka"
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
A trener Mario Kovačević djelovao je zamišljeno na Dinamovoj klupi
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
"Modri" su vodeća momčad HNL-a sa sedam bodova više od Hajduka, a u idućem kolu gostuju upravo na Poljudu
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
