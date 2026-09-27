POGLEDAJTE GALERIJU FOTO Stolnim tenisom protiv Parkinsonove bolesti! Hannover je domaćin SP-a najboljima

Sedmo izdanje SP-a otvoreno je u subotu u Hannoveru, a natjecanje će trajati do 30. rujna. I Hrvatska na prvenstvu ima svoje predstavnike. Ciljevi natjecanja su promicanje zdravlja, druženje i inkluzije kroz sport

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