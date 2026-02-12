FOTO Strah, šok i suze u Cortini! Izletjelo čak 40 posto skijašica, pale su i olimpijske prvakinje

ZOI CORTINA 2026. - Iz superveleslaloma je izletjela glavna favoritkinja Sofia Goggia. Kao i olimpijska prvakinja u spustu, Amerikanka Breezy Johnson te Emma Aicher, koja je također bila među favoritkinjama. Nešto teži pad imala je Ester Ledecka, koja je prvakinja iz Pyongyanga. Slavila je Talijanka Federica Brignone. Čak 17 skijašica nije stiglo do cilja.
Dugo će se pamtiti olimpijski superveleslalom u talijanskom zimovalištu Cortini d'Ampezzo.
| Foto: Lisi Niesner
Foto: Lisi Niesner
| Foto: Lisi Niesner
Na utrci su sudjelovale 43 skijašice, a odustalo ih je čak 39,5 posto!
| Foto: Leonhard Foeger
Točnije, čak 17 skijašica.
| Foto: Aleksandra Szmigiel
Ipak, rekord je ostao neoboren. Naime, 2014. u Sočiju bilo je čak 19 odustajanja.
| Foto: Aleksandra Szmigiel
Jezivo je izgledao pad olimpijske prvakinje iz 2018. godine, Čehinje Ester Ledecke.
| Foto: Aleksandra Szmigiel
Srećom, na skijama se spustila do cilja.
| Foto: Lisi Niesner
Iako je po izrazu lica dala naslutiti kako je došlo do ozljede koljena.
| Foto: Leonhard Foeger
Cornelia Huetter stigla je do cilja, štoviše, osvojila je broncu. Ali po njezinom izrazu lica jasno je koliko je izazovna bila staza u Cortini.
| Foto: Leonhard Foeger
"Gotova" je bila i Norvežanka Kajsa Vickhoff-Lie, koja je završila na petom mjestu.
| Foto: Leonhard Foeger
Mnogi su se bojali novog teškog pada nakon ozljede Lindsey Vonn u spustu, ali u četvrtak nije bilo tako teških padova.
| Foto: Leonhard Foeger
A čudesnu je priču ispisala Talijanka Federica Brignone.
| Foto: Leonhard Foeger
Aktualna prvakinja u Svjetskom kupu napravila je senzacionalni oporavak od višestrukog loma noge.
| Foto: Lisi Niesner
Deset mjeseci nakon ozljede koja bi u mnogim slučajevima značila kraj karijere, ona je osvojila zlato.
| Foto: Leonhard Foeger
Razočarana je zato bila druga talijanska predstavnica, Sofia Goggia, koja je bila glavna favoritkinja za zlato.
| Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS
Bila je u prednosti i blizu preuzimanja vodstva, ali je prenijela previše brzine i izletjela.
| Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS
Bila je vidno razočarana.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Kao i Nijemica Emma Aicher, koja se nadala trećem olimpijskom odličju nakon srebra u spustu i ekipnoj kombinaciji.
| Foto: Michael Kappeler/DPA
