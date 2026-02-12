Obavijesti

BRUTALNA STAZA!

FOTO Strah, šok i suze u Cortini! Izletjelo čak 40 posto skijašica, pale su i olimpijske prvakinje

ZOI CORTINA 2026. - Iz superveleslaloma je izletjela glavna favoritkinja Sofia Goggia. Kao i olimpijska prvakinja u spustu, Amerikanka Breezy Johnson te Emma Aicher, koja je također bila među favoritkinjama. Nešto teži pad imala je Ester Ledecka, koja je prvakinja iz Pyongyanga. Slavila je Talijanka Federica Brignone. Čak 17 skijašica nije stiglo do cilja.
Alpine Skiing - Women's Super-G
Dugo će se pamtiti olimpijski superveleslalom u talijanskom zimovalištu Cortini d'Ampezzo. | Foto: Lisi Niesner
Dugo će se pamtiti olimpijski superveleslalom u talijanskom zimovalištu Cortini d'Ampezzo. | Foto: Lisi Niesner
