VELIČANSTVENA SERIJA
FOTO Stvoren za Europsku ligu: Čudesan niz Dinama ide dalje, evo koga je sve rušio po putu
Pobjeda nad Fenerbačeom bila je 13. za Dinamo u glavnoj fazi Europske lige u posljednjih 20 utakmica (ne računajući pretkola i nokaut-fazu), a u tom periodu izgubio je samo od West Hama kući i Rapida u Beču
Tijekom velikog niza Dinama, koji je počeo još 2014. u glavnoj fazi Europske lige, slavili su "modri" i europsko proljeće nakon 49 godina. Prisjetite se svih utakmica.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
DINAMO - CELTIC 4-3, 11. prosinca 2014.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Strijelci: Pjaca 14', 40', 50, Brozović 48' / Commons 23', Šćepović 30', Pivarić 82' (ag.)
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
DINAMO - FENERBAHČE 4-1, 20. rujna 2018.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Strijelci: Šunjić 16', Hajrović 27', 57', Olmo 60' / Neustädter 47'
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
ANDERLECHT - DINAMO 0-2, 4. listopada 2018.
| Foto: Francois Walschaerts/REUTERS
Strijelci: Hajrović 19' (pen.), Gojak 68'. Crveni kartoni: Vranješ 46', Théophile 90+3'
| Foto: Francois Walschaerts/REUTERS
SPARTAK TRNAVA - DINAMO 1-2, 25. listopada 2018.
| Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS
Strijelci: Ghorbani 32' / Gavranović 64', Oršić 77'
| Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS
DINAMO - SPARTAK TRNAVA 3-1, 8. studenoga 2018.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Strijelci: Gojak 22', Kadlec 35' (ag.), Oršić 79' / Čanturišvili 63'
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
FENERBAHČE - DINAMO 0-0, 29. studenoga 2018.
| Foto: Osman Orsal/REUTERS
Foto Osman Orsal/REUTERS
DINAMO - ANDERLECHT 0-0, 13. prosinca 2018.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
DINAMO - FEYENOORD 0-0, 22. listopada 2020.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Crveni karton: Senesi 73'
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
CSKA MOSKVA - DINAMO 0-0, 29. listopada 2020.
| Foto: Alexander Nemenov/REUTERS
Foto Alexander Nemenov/REUTERS
DINAMO - WOLFSBERGER 1-0, 5. studenoga 2020.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Strijelac: Atiemwen 76'. Crveni karton: Taferner 45'
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
WOLFSBERGER - DINAMO 0-3, 26. studenoga 2020.
| Foto: Leonhard Foeger/REUTERS
Strijelci: Majer 60', Petković 75', Ivanušec 90+1'
| Foto: Leonhard Foeger/REUTERS
FEYENOORD - DINAMO 0-2, 3. prosinca 2020.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Strijelci: Petković 45+5' (pen.), Majer 52'
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
DINAMO - CSKA MOSKVA 3-1, 10. prosinca 2020.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Strijelci: Gvardiol 28', Oršić 41', Kastrati 75' / Bistrović 76'
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
DINAMO - WEST HAM 0-2, 16. rujna 2021.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Strijelci: Antonio 21', Rice 50'
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
GENK - DINAMO 0-3, 30. rujna 2021.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Strijelci: Ivanušec 10', Petković 45+3' (pen.), 67' (pen.). Crveni karton: Muñoz 65'
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
RAPID BEČ - DINAMO 2-1, 21. listopada 2021.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Strijelci: Grüll 9', Hofmann 34' / Oršić 24'
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
DINAMO - RAPID BEČ 3-1, 4. studenoga 2021.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Strijelci: Petković 12', Andrić 34', J. Šutalo 83' / Knasmüllner 8'
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
DINAMO - GENK 1-1, 25. studenoga 2021.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Strijelci: Menalo 35' / Ugbo 45'
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
WEST HAM - DINAMO 0-1, 9. prosinca 2021.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Strijelac: Oršić 3'
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
DINAMO - FENERBAHČE 3-1, 24. rujna 2025.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Strijelci: Beljo 21', 50', Bakrar 90+5' / Szymański 25'
| Foto: Igor Soban/PIXSELL