VELIČANSTVENA SERIJA

FOTO Stvoren za Europsku ligu: Čudesan niz Dinama ide dalje, evo koga je sve rušio po putu

Pobjeda nad Fenerbačeom bila je 13. za Dinamo u glavnoj fazi Europske lige u posljednjih 20 utakmica (ne računajući pretkola i nokaut-fazu), a u tom periodu izgubio je samo od West Hama kući i Rapida u Beču
Zagreb: Dinamo pobijedio Spartak 3:1 i osigurao proljeće u Europi
Tijekom velikog niza Dinama, koji je počeo još 2014. u glavnoj fazi Europske lige, slavili su "modri" i europsko proljeće nakon 49 godina. Prisjetite se svih utakmica. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
