DUGO SU ZAJEDNO

FOTO Supruga Senka najveća je podrška Nenadu Bjelici: 'Ona je glavna u kuhinji i odijeva me'

Nenad Bjelica jedan je od najpriznatijih i poštovanijih hrvatskih trenera, a podrška bivšem treneru Dinama i Osijeka jest supruga Senka, koja je uz njega gotovo 30 godina
Nenad Bjelica jedan je od najpriznatijih i poštovanijih hrvatskih trenera, a podrška bivšem treneru Dinama i Osijeka jest supruga Senka, koja je uz njega gotovo 30 godina | Foto: Krunoslav Petric/HaloPix/PIXSELL
Nenad Bjelica jedan je od najpriznatijih i poštovanijih hrvatskih trenera, a podrška bivšem treneru Dinama i Osijeka jest supruga Senka, koja je uz njega gotovo 30 godina | Foto: Krunoslav Petric/HaloPix/PIXSELL
