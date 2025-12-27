FOTO Supruga Senka najveća je podrška Nenadu Bjelici: 'Ona je glavna u kuhinji i odijeva me'

Nenad Bjelica jedan je od najpriznatijih i poštovanijih hrvatskih trenera, a podrška bivšem treneru Dinama i Osijeka jest supruga Senka, koja je uz njega gotovo 30 godina
Nenad Bjelica jedan je od najpriznatijih i poštovanijih hrvatskih trenera, a podrška bivšem treneru Dinama i Osijeka jest supruga Senka, koja je uz njega gotovo 30 godina
| Foto: Krunoslav Petric/HaloPix/PIXSELL
Nenad Bjelica jedan je od najpriznatijih i poštovanijih hrvatskih trenera, a podrška bivšem treneru Dinama i Osijeka jest supruga Senka, koja je uz njega gotovo 30 godina |
Foto: Krunoslav Petric/HaloPix/PIXSELL
Nenad Bjelica jedan je od najpriznatijih i poštovanijih hrvatskih trenera, a podrška bivšem treneru Dinama i Osijeka jest supruga Senka, koja je uz njega gotovo 30 godina
| Foto: Krunoslav Petric/HaloPix/PIXSELL
Sve je počelo 1995. kada je Bjelica upoznao Senku preko svoje sestre Snježane, a par se nakon dvije godine veze i vjenčao
| Foto: Marko Lukunić/Pixsell
S obzirom na to da se Nenad dosta selio po inozemstvu zbog igračke karijere, Senka i on živjeli su po raznim destinacijama pa i u Klagenfurtu dok je trenirao Dinamo
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
- Obitelji odgovara živjeti u Klagenfurtu, na dobroj je poziciji, Zagreb je udaljen dva sata vožnje, a ni Osijek nije puno dalje. Blizu su mi Udine, Graz, Beč i Salzburg. Uživam u tom brdovitom krajoliku, ali u njemu ima i jezera pa često s obitelji, jer je blizu naše kuće jedno brdo, odem planinariti. Obožavam i trčati, a zimi, naravno, skijati - rekao je Bjelica za tportal prije nekoliko godina
| Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
Senka je, za razliku od mnogih supruga poznatih nogometaša, samozatajna i ne voli medijsku pažnju, a Nenad je priznao da je ipak ona šefica u kuhinji
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA
- Senka se brine o svemu. I u kuhinji je, naravno, ona glavna. Čak me i odijeva, uz odijelo je tu najčešće bijela košulja - priznao je Bjelica
| Foto: Marko Lukunić/Pixsell
Hrvatski trener posljednji je angažman imao u prosincu 2024. u Dinamu, a supruga Senka svjedočila je čak i na suđenju Mamićima
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Borna Jaksic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL