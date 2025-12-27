FOTO Supruga Senka najveća je podrška Nenadu Bjelici: 'Ona je glavna u kuhinji i odijeva me'

- Obitelji odgovara živjeti u Klagenfurtu, na dobroj je poziciji, Zagreb je udaljen dva sata vožnje, a ni Osijek nije puno dalje. Blizu su mi Udine, Graz, Beč i Salzburg. Uživam u tom brdovitom krajoliku, ali u njemu ima i jezera pa često s obitelji, jer je blizu naše kuće jedno brdo, odem planinariti. Obožavam i trčati, a zimi, naravno, skijati - rekao je Bjelica za tportal prije nekoliko godina | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL