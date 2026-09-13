FOTO Surove posljedice borbi: Supruga FNC-ovog prvaka ušla u kavez. Njezino lice sve je reklo

Darko Stošić je za pojas teške kategorije sredio Hatefa Moela, koji je bio branitelj naslova. Nakon borbe u ring je ušla njegova supruga Ivana, koja je užasnutog lica promatrala srpskog prvaka
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Darko Stošić postao je FNC-ov prvak u teškoj kategoriji, a nakon borbe u ring je ušla i njegova supruga Ivana, koja je suznih očiju i užasnutog izraza lica čestitala suprugu na pobjedi.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Darko Stošić postao je FNC-ov prvak u teškoj kategoriji, a nakon borbe u ring je ušla i njegova supruga Ivana, koja je suznih očiju i užasnutog izraza lica čestitala suprugu na pobjedi. |
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Darko Stošić postao je FNC-ov prvak u teškoj kategoriji, a nakon borbe u ring je ušla i njegova supruga Ivana, koja je suznih očiju i užasnutog izraza lica čestitala suprugu na pobjedi.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Podsjetimo, Stošić je za pojas sredio Hatefa Moela, koji je bio branitelj naslova.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Njihova borba još je jednom podsjetila na brutalnosti ovog sporta.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Stošić je nakon pet žestokih rundi slavio jednoglasnom odlukom (49-46) sudaca.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Stošićevoj supruzi teško je bilo gledati u razbijeno lice srpskog borca.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto Igor Soban/PIXSELL