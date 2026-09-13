Obavijesti

Galerija

Komentari 10
TEŠKE OZLJEDE

FOTO Surove posljedice borbi: Supruga FNC-ovog prvaka ušla u kavez. Njezino lice sve je reklo

Darko Stošić je za pojas teške kategorije sredio Hatefa Moela, koji je bio branitelj naslova. Nakon borbe u ring je ušla njegova supruga Ivana, koja je užasnutog lica promatrala srpskog prvaka
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hatef Moeil - Darko Stošić
Darko Stošić postao je FNC-ov prvak u teškoj kategoriji, a nakon borbe u ring je ušla i njegova supruga Ivana, koja je suznih očiju i užasnutog izraza lica čestitala suprugu na pobjedi. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/35
Darko Stošić postao je FNC-ov prvak u teškoj kategoriji, a nakon borbe u ring je ušla i njegova supruga Ivana, koja je suznih očiju i užasnutog izraza lica čestitala suprugu na pobjedi. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026