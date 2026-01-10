FOTO Svađali su se, tužili, ali i ljubili. Pogledajte zašto Jesé ne može odoljeti zgodnoj Španjolki

No, ni tu nije bio kraj. Uslijedio je novi prekid nakon što ga je Aurah optužila za prevaru s njezinom prijateljicom, manekenkom Rocio Amar. Skandal je bio toliko velik da je, prema pisanju medija, bio kap koja je prelila čašu i dovela do toga da mu je tadašnji klub, Paris Saint-Germain, raskinuo ugovor šest mjeseci prije isteka. | Foto: Instagram