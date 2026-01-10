FOTO Svađali su se, tužili, ali i ljubili. Pogledajte zašto Jesé ne može odoljeti zgodnoj Španjolki

Aurah Ruiz je 36-godišnja španjolska manekenka, influencerica i reality zvijezda i godinama plijeni pažnju javnosti ne samo svojom pojavom, već i jednom od najburnijih ljubavnih priča u svijetu slavnih s igračem Jeséom
Njezina veza s bivšom nadom Real Madrida, nogometašem Jeséom Rodríguezom, prošla je put od strastvene romanse preko sudskih tužbi i javnih prevara do luksuznog vjenčanja, pretvarajući njihov život u sagu koju prate milijuni.
Iako je danas najpoznatija kao supruga nogometaša, Aurah je karijeru gradila puno prije nego što je upoznala Jeséa. Rođena u Las Palmasu, javnosti se prvi put predstavila 2014. godine u popularnom španjolskom dating showu "Mujeres y hombres y viceversa".
Veza Aurah Ruiz i Jeséa Rodrígueza započela je 2016. godine i od samog početka bila je pod lupom javnosti. Par je dobio sina Nyana, čije je prerano rođenje i borba s teškom bolešću dodatno zakompliciralo njihov ionako turbulentan odnos.
Drama je dosegla vrhunac dok je Aurah bila u reality showu "Gran Hermano VIP". Jesé je navodno potrošio 5000 eura na tekstualne poruke kako bi glasao za njezino izbacivanje iz kuće. Bizarna sudska saga završila je osuđujućom presudom za Aurah, koja je dobila devet dana društveno korisnog rada. Međutim, na zaprepaštenje svih, par je iz sudnice izašao držeći se za ruke.
No, ni tu nije bio kraj. Uslijedio je novi prekid nakon što ga je Aurah optužila za prevaru s njezinom prijateljicom, manekenkom Rocio Amar. Skandal je bio toliko velik da je, prema pisanju medija, bio kap koja je prelila čašu i dovela do toga da mu je tadašnji klub, Paris Saint-Germain, raskinuo ugovor šest mjeseci prije isteka.
Nakon niza skandala, uključujući i bizarne optužbe da ga je pokušala pregaziti automobilom, što su oboje demantirali, uslijedio je šokantan preokret. Jesé je 2022. godine zaprosio Aurah na romantičnom putovanju u Dubaiju, a vjenčali su se u srpnju iste godine. Danas žive u raskošnoj vili na Gran Canariji, a čini se da je njihova veza napokon pronašla mirnu luku.
Aurah Ruiz nikada nije skrivala da je pobornica estetskih korekcija kako bi se osjećala bolje u svojoj koži. Otvoreno je govorila o zahvatima kojima se podvrgnula, a nedavno je podijelila i iskustvo uklanjanja filera iz usana, priznavši da se "više nije prepoznavala".
Postala je nezaobilazno lice španjolskih reality formata, a popis emisija u kojima je sudjelovala je impresivan. Natjecala se u "Gran Hermano VIP 6", "La casa fuerte 2", a 2024. godine bila je jedna od najzapaženijih natjecateljica u popularnom showu "Supervivientes".
Njezina izravna osobnost i sklonost sukobima često su je dovodili u središte zbivanja, osiguravajući joj status jedne od najkontroverznijih, ali i najgledanijih reality ličnosti u Španjolskoj.
Njezin životni put, ispunjen usponima i padovima, kako u karijeri tako i u privatnom životu, čini je fascinantnom javnom ličnosti.
Aurah Ruiz je dokaz da je ponekad stvarni život zaista nevjerojatniji od bilo kojeg televizijskog scenarija, a njezina priča o ljubavi, borbi i opstanku pod svjetlima reflektora i dalje privlači ogromnu pažnju.
