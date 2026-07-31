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OSLIKANI KAPETAN HAJDUKA

FOTO Sve Livajine tetovaže: Ima ih čak 110, na jednoj je i greška

Marko Livaja na leđima ima simbole Splita i Dalmacije, Dioklecijanovu palaču, svetog Duju, tri lava. Na leđima je i glavni lik filma Stanleya Kubricka
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Hajduk svladao Dinamo i pobjegao najvećem rivalu na plus sedam
Nogometaš Hajduka i nekadašnji reprezentativac Marko Livaja poznat je po strasti na terenu, ali i po upečatljivom izgledu izvan njega. Jedan od detalja koji posebno privlači pažnju su njegove brojne tetovaže. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Nogometaš Hajduka i nekadašnji reprezentativac Marko Livaja poznat je po strasti na terenu, ali i po upečatljivom izgledu izvan njega. Jedan od detalja koji posebno privlači pažnju su njegove brojne tetovaže. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 23

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