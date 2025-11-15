Obavijesti

FOTO Svi stadioni SP-a: Kamo će Hrvati? Od mjesta 'Božje ruke' do čuda vrijednog 5,5 milijardi $

Šesnaest stadiona kapaciteta od 30.000 do 87.000. Svjetsko prvenstvo 2026. bit će prvo u povijesti s 48 reprezentacija i tri domaćina. Najmoderniji je sagrađen ispod razine tla kako ne bi smetao avionima
NFL: Houston Texans at Los Angeles Rams
Prošećite s nama spektakularnim stadionima domaćinima Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Koji će od njih dočekati desetke tisuća Hrvata?
Prošećite s nama spektakularnim stadionima domaćinima Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Koji će od njih dočekati desetke tisuća Hrvata? | Foto:
