Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SUNSET SPORTS FESTIVAL

FOTO Svjetske sportske face su u Hrvatskoj! Pogledajte tko je sve uljepšao otvaranje u Zadru

Sunset Sports Festival u Zadru ponovno okuplja brojna poznata imena iz svijeta sporta, medija i tehnologije. Del Piero, Jusuf Nurkić, Eva Murati, Lukša Jakobušić, Valentina Miletić i Saša Bjelanović bili su nazočni
Zadar: Svečano otvorenje Sunset Sport Festivala
Foto Sime Zelic/PIXSELL
1/49
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026