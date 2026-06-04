FOTO Svjetske sportske face su u Hrvatskoj! Pogledajte tko je sve uljepšao otvaranje u Zadru

Sunset Sports Festival u Zadru ponovno okuplja brojna poznata imena iz svijeta sporta, medija i tehnologije. Del Piero, Jusuf Nurkić, Eva Murati, Lukša Jakobušić, Valentina Miletić i Saša Bjelanović bili su nazočni
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL