FOTO Tenisačice bez zadrške. Najbolja na svijetu u prozirnoj haljini, a Osaka baš iznenadila!

Modne kraljice na teniskom terenu svojim odjevnim kombinacijama ponovno su privukle pažnju javnosti
Prva tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka, reagirala je na komentare o svojoj mrežastoj modnoj kombinaciji u kojoj se pojavila na US Openu.
Njezina Nike haljina, dizajnirana u stilu košarkaškog dresa, otkrivala je narančasti sportski grudnjak i kratke hlače.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Prva tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka, reagirala je na komentare o svojoj mrežastoj modnoj kombinaciji u kojoj se pojavila na US Openu.
Njezina Nike haljina, dizajnirana u stilu košarkaškog dresa, otkrivala je narančasti sportski grudnjak i kratke hlače.
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Foto: ROBERT DEUTSCH
Prva tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka, reagirala je na komentare o svojoj mrežastoj modnoj kombinaciji u kojoj se pojavila na US Openu.
Njezina Nike haljina, dizajnirana u stilu košarkaškog dresa, otkrivala je narančasti sportski grudnjak i kratke hlače.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Naomi Osaka zapanjujućim ulaskom i izgledom odala je počast bivšoj NBA legendi Allenu Iversonu.
Osaka je ušla s kapuljačom, dugom bijelom suknjom i sivim ogrtačem s kapuljačom, ukrašenim novinskim isječcima. Kad je skinula kapuljaču, imala je prekrasnu frizuru. Ispod trake za glavu nalazile su se pramenovi, slično kao kod Iversona kada je igrao za Philadelphia 76erse u svojoj karijeri.
| Foto: Eduardo Munoz
Dio navijača ocijenio je da takva odjeća nije prikladna za vodeću svjetsku igračicu.
Sabalenka je na konferenciji za medije poručila da se ne zamara takvim mišljenjima. - Koga briga što ljudi misle? Meni se sviđa - izjavila je.
| Foto: Mike Segar
- To je, pretpostavljam, moj način odavanja počasti Iversonu. Zaista ga jako cijenim - rekla je Osaka.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Foto Eduardo Munoz
Foto Mike Segar
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto Mike Segar
Foto Mike Segar
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto Eduardo Munoz
Foto Eduardo Munoz
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto Eduardo Munoz
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto Mike Segar
Foto Eduardo Munoz
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto Eduardo Munoz
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto Eduardo Munoz