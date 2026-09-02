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MODA I TENIS

FOTO Tenisačice bez zadrške. Najbolja na svijetu u prozirnoj haljini, a Osaka baš iznenadila!

Modne kraljice na teniskom terenu svojim odjevnim kombinacijama ponovno su privukle pažnju javnosti
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U.S. Open
Prva tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka, reagirala je na komentare o svojoj mrežastoj modnoj kombinaciji u kojoj se pojavila na US Openu. Njezina Nike haljina, dizajnirana u stilu košarkaškog dresa, otkrivala je narančasti sportski grudnjak i kratke hlače. | Foto: ROBERT DEUTSCH
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Prva tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka, reagirala je na komentare o svojoj mrežastoj modnoj kombinaciji u kojoj se pojavila na US Openu. Njezina Nike haljina, dizajnirana u stilu košarkaškog dresa, otkrivala je narančasti sportski grudnjak i kratke hlače. | Foto: ROBERT DEUTSCH
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